- SNS 활용, 시민 의견 가감 없이 수렴…정책자료 활용, 매월 카드뉴스 제작

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 인스타그램 등 대전시 공식 SNS를 통해 시민과의 쌍방향 소통을 강화하고 있다.

시는 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’ 시정 구호에 맞춰 공식 SNS에서 운영 중인 대전 시민 소통 프로젝트 ‘댓글광장’이 시민들의 높은 관심과 참여를 이어가고 있다고 6일 밝혔다.

‘댓글광장’은 ‘민선 9기 대전에 바란다’라는 주제로 비속어를 제외한 시정에 대한 긍정·부정 의견과 건의사항을 가감 없이 수렴하는 방식으로 시민들의 관심을 모으고 있다.

이번 프로젝트에는 “다양한 방법으로 시민의 목소리에 귀를 기울이려는 노력이 보인다” 등 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 댓글 창에는 민선 9기의 출범을 응원하는 메시지와 함께 청년, 일자리, 교통 등 시정 전반에 대한 다양한 의견과 아이디어가 활발하게 공유되고 있다.

대전시는 앞으로 인공지능(AI) 프로그램을 활용해 시민들이 작성한 댓글을 형태소별로 분류하고, 긍·부정 의견을 분석해 통계화할 계획이다. 분석 결과 가장 많이 언급된 키워드를 시각화하고, 시민들의 공감을 얻은 댓글과 함께 카드뉴스 형태로 제작해 매월 공식 SNS에 게시할 예정이다. 또한 분석 결과는 시정 운영을 위한 정책자료로 활용할 방침이다.

허태정 대전시장은 “‘댓글광장’을 통해 수렴한 시민들의 소중한 목소리를 민선 9기 시정 운영에 적극 반영하고, 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 진정한 쌍방향 소통 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

대전 시민 소통 프로젝트 ‘댓글광장’은 7월 8일까지 인스타그램, 유튜브, 블로그 등 대전시 공식 SNS에서 참여할 수 있다. 자세한 내용은 대전시 공식 인스타그램 게시글에서 확인하면 된다.