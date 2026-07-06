3개월간 밀착 취재 및 캠퍼스 인터뷰 등 수행 우수 성과자에 스페셜 앰배서더 시상

[헤럴드경제=김광우 기자] 두나무는 3일 역삼동 업스페이스(UP Space)에서 ‘업클래스 앰배서더 1기 해단식’을 진행했다고 6일 밝혔다.

지난 4월 출범한 업클래스 앰배서더 1기는 서류 심사, 경제 지식 및 콘텐츠 기획력을 검증하는 사전 과제, 화상 면접 등 체계적인 과정을 거쳐 최종 12명으로 구성됐다.

업클래스 앰배서더는 업클래스 교육 콘텐츠를 대학생 관점에서 해석·기록·확장하는 역할을 수행한다. 개인 블로그와 인스타그램 등 SNS 매체력을 주요 선발 기준으로 삼았으며, 상반기 업클래스가 진행된 6개 대학을 포함한 다양한 학교의 학생들로 꾸려졌다.

선발된 1기 앰배서더들은 3개월간 업클래스의 전 과정을 따라가며 밀착 취재하는 파트너로 활약했다. 이들은 캠퍼스에서 진행된 세션에 직접 참여해 현장을 기록하고, 2인 1조로 팀을 이뤄 두나무 현직자 및 강연자와 인터뷰를 진행하며 심도 있는 콘텐츠를 기획했다.

또 ‘코인은 투자 대상인가, 기술인가’ 등 학생들의 시선에서 바라본 디지털자산에 대한 인식의 온도차를 알아보는 캠퍼스 보이스 인터뷰(FGI)를 주도해 리포트를 발행했다. ‘캠퍼스에서 들어본 디지털자산 voice’ 등 100개 이상의 콘텐츠를 발행해 누적 조회수 약 7만뷰를 기록했다.

이렇게 작성된 우수 콘텐츠는 두나무 블로그 및 경제 매거진 ‘에크케’ 등 외부 채널에 연계 발행되어 눈길을 끌었다. 더불어 앰배서더들은 대학내일 현직 에디터의 강연과 1:1 원고 피드백 등 실무 밀착형 멘토링을 통해 콘텐츠 역량을 강화할 수 있었다.

이번 해단식의 공식 명칭은 ‘BUILD-UP DAY(빌드업 데이)’로, 지난 3개월간 블록처럼 차곡차곡 쌓아온 성장의 시간을 대체 불가능한 앰배서더만의 자산으로 빌드업하자는 의미를 담아 기획됐다.

이날 해단식에는 1기 앰배서더 12명과 두나무 윤선주 CBIO를 비롯한 관계자들이 참석했다. 특히 발대식 당시 작성했던 ‘LEVEL-UP 보드’를 되돌아보며 앰배서더 전원이 회고 발표를 가졌다.

이어 전원에게 수료증이 전달됐다., 콘텐츠 뷰 수 및 참여도 등 4개 영역 종합 평가에서 가장 뛰어난 성과를 보여준 2인에게는 ‘스페셜 앰배서더’ 시상과 함께 30만원 상당의 비트코인(BTC)이 전달됐다.

윤선주 두나무 CBIO는 “앰배서더들의 참신한 시각과 열정 덕분에 대학생들에게 디지털자산과 미래 금융의 가치를 더욱 쉽고 친근하게 알릴 수 있었다”며 “3개월 동안 앰배서더들이 보여준 뜨거운 에너지에 감사드리며, 이번 경험이 앞으로 미래 금융 생태계를 이끌어갈 주역으로 성장하는 단단한 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.