엔비디아 블랙웰 GPU 기반 AI 데이터센터 블랙웰 기반 AI 클라우드 사업자는 국내 처음 소버린 AI 시장 입지 강화…공공 인프라 공략

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤의 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 ‘해인’ 클러스터가 클라우드 서비스 보안 인증(CSAP)를 획득했다. 이를 계기로 소버린 AI 클라우드 시장에서 입지를 강화해, 공공·금융 분야 AI 인프라 사업을 확대한단 방침이다.

6일 SK텔레콤은 엔비디아 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 기반의 AI 데이터센터 ‘해인’ 클러스터가 CSAP를 취득해 기술 신뢰도를 확보했다고 밝혔다. 클러스터는 여러 개의 GPU를 하나로 묶어 대규모의 연산을 처리하는 시스템을 뜻한다.

SK텔레콤은 블랙웰 GPU 클러스터 해인이 KISA가 지정한 클라우드 보안 평가 기준을 통과해 서비스형 인프라(laaS) 부문 인증을 획득하게 됐다고 설명했다. CSAP는 공공기관이 이용하는 클라우드 서비스의 보안성을 정부가 검증하는 제도다.

SK텔레콤에 따르면 블랙웰 GPU 기반 AI 클라우드 사업자로 CSAP 인증을 받은 사례는 이번이 국내 최초다. 해인은 블랙웰 GPU 1000개 이상을 단일 클러스터로 구성한 인프라다.

SK텔레콤은 이번 인증을 계기로 GPU 클러스터의 보안성에 대한 공신력과 기술 신뢰도를 확보하게 됐다고 강조했다. 특히 해인 클러스터는 정부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 실제 활용 중인 상태로, 엄격한 보안 기준을 통과해 의미가 크단 설명이다.

구체적으로 해인 클러스터는 망 분리, 데이터 격리 등 공공 클라우드에 요구되는 보안 기준을 충족했다. 이를 바탕으로 공공·금융 분야 AI 인프라 사업 확대를 위한 기반을 마련했다고 이 회사는 설명했다.

더불어 SK텔레콤은 이번 인증으로 국내 소버린 AI 클라우드 시장에서 입지를 강화하게 됐다고 밝혔다. 소버린 AI는 한 국가가 자국의 데이터와 인프라를 활용해 독자적으로 구축·운영하는 AI를 뜻한다. 특히 해인 클러스터는 정부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 학습 인프라로 활용되며 소버린 AI 인프라로서의 역량을 입증하고 있단 설명이다.

김명국 SK텔레콤 AI 팩토리 사업담당은 “해인 클러스터가 블랙웰 GPU 기반의 AI 클라우드 사업자로는 처음으로 CSAP 인증을 받으며 소버린 AI 인프라로 자리매김했다”며 “앞으로도 공공 인프라 영역에서 기여도를 높이겠다”고 밝혔다.