[헤럴드경제=정대한 기자] 신세계백화점이 국내 유망 브랜드의 해외 진출을 지원하는 글로벌 리테일 플랫폼 ‘신세계 하이퍼그라운드’ 관련 사업을 확장한다.

신세계는 태국 센트럴백화점에서 오는 31일까지 K-브랜드 쇼케이스 팝업 ‘케이-익스피리언스 페어(K-Experience Fair)’를 개최한다고 밝혔다.

팝업에는 국내 패션·뷰티·식음료(F&B) 브랜드 7개사가 참여한다. 패션에서는 타낫·라티젠·쓰리타임즈가 참여한다. 뷰티에서는 디어달리아·톤28·베리스가 부스를 연다. 웰니스 커피 브랜드 산스도 함께한다. 상품 판매뿐 아니라 K-메이크업 시연과 럭키드로우 등 체험형 콘텐츠로 구성했다.

신세계백화점은 현지 홍보와 마케팅을 지원한다. 팝업 오픈에 맞춰 태국 현지 유명 인플루언서 20여 명도 초청한다. K-컬처에 관심이 높은 젊은 고객을 겨냥해 SNS(사회관계망서비스)를 활용한 디지털 마케팅도 펼친다.

이번 협업은 신세계 하이퍼그라운드의 글로벌 리테일 네트워크를 확대하는 계기가 될 전망이다. 앞서 신세계 하이퍼그라운드는 일본 도쿄 이세탄 백화점·프랑스 파리 쁘랭땅 백화점에서 각각 K-패션·뷰티 팝업을 선보였다. 향후 북미 시장 등으로 협력의 범위를 넓혀 국내 브랜드의 해외 시장 진출을 도울 계획이다.