최대 애로는 ‘원자재 가격 상승’ 기업 42.8% “운영비가 매출 절반 이상”

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소기업 10곳 중 6곳이 국제정세로 인해 경영상 부담을 느끼고 있다는 조사 결과가 6일 나왔다. 최근 중동 지역 분쟁 장기화와 환율 변동, 국제 원자재 가격 상승이 중소기업의 수익성 악화에 영향을 끼친 것으로 보인다.

메인비즈협회가 소속 323개 사를 대상으로 실시한 ‘국제 정세 변화에 따른 중소기업 경영환경 조사’ 결과에 따르면 국제 정세 변화로 경영 부담을 느낀다고 답한 기업은 56.3%로 집계됐다. 경영 부담 수준은 100점 만점 기준 평균 62.2점이었다.

매출과 영업이익이 모두 증가했다고 답한 기업은 8.4%에 그쳤지만, 감소했다고 응답한 기업은 56.0%에 달했다. 특히 제조업(67.1%)과 수출기업(67.4%)은 평균보다 높은 수준의 경영 부담을 호소했다. 제조업 가운데서는 석유·화학, 전기·전자, 식품·섬유 업종의 부담이 상대적으로 큰 것으로 조사됐다.

이번 조사에서 가장 눈에 띄는 점은 기업들이 체감하는 위기의 원인이 공급망 차질보다 원가 상승에 있다는 것이다. 기업들은 가장 큰 경영 부담 요인으로 ‘원자재 및 상품 구매가격 상승’(64.1%)을 꼽았다. 이어 에너지 비용 증가, 환율 변동, 물류비 상승이 뒤를 이었다. 공급망 차질보다 원가 상승이 수익성 악화가 기업 경영에 큰 부담으로 작용하고 있는 셈이다.

실제 비용 부담도 상당했다. 원자재 구매비와 에너지 비용 등 운영비용이 매출의 절반 이상을 차지한다고 답한 기업은 42.8%에 달했다. 이 가운데 운영비가 매출의 70%를 넘는다는 기업도 21.4%였다.

반면 기업들의 대응은 적극적인 전략 마련보다는 비용 절감과 상황 모니터링에 집중됐다. 국제 정세 변화에 대응해 적극적인 경영 전략을 수립했다고 답한 기업은 5.3%에 불과했다. 공급망 대응 역시 ‘별도 대응 없음’이 28.8%로 가장 높은 비중을 차지해 중소기업들이 대외 불확실성에 선제적으로 대응하기에는 역량이 부족한 것으로 나타났다.

정부에 가장 필요한 지원책으로는 ‘원자재·상품 수급 안정 및 가격 부담 완화’(39.6%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 금융지원(24.8%), 물류비·운송 지원(11.5%) 순이었다. 다만 정부 대응이 적절하다고 평가한 기업은 37.5%에 그쳤고 정책 체감도는 100점 만점에 평균 52.1점으로 낮게 나타났다.

메인비즈협회는 국제 정세 변화가 일시적인 외부 충격을 넘어 중소기업의 비용 구조와 수익성을 위협하는 구조적 리스크로 자리 잡고 있다고 진단했다. 협회는 단기 자금 지원을 넘어 원자재 가격 변동 완화, 위기관리 매뉴얼 보급, 거래처와 조달처 다변화 지원 등 중소기업의 대응 역량을 높이는 정책이 필요하다고 밝혔다.

이번 조사 결과는 최근 중동 지역 분쟁 장기화와 환율 변동, 국제 원자재 가격 상승이 중소기업의 수익성을 직접 압박하고 있음을 보여준다. 과거에는 공급망 차질 자체가 가장 큰 위험으로 꼽혔지만 원가 부담이 기업 경영의 핵심 리스크로 옮겨가는 모습이다. 특히 가격 협상력이 낮은 중소기업일수록 원가 상승분을 납품단가에 반영하기 어려워 수익성이 더욱 악화할 수 있다는 우려도 나온다.