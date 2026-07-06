[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트·슈퍼는 지난 4~5일 강원도 영월군에서 임직원 대상으로 ‘가족과 함께하는 농촌 체험 프로그램’을 진행했다고 밝혔다.

프로그램은 롯데마트·슈퍼가 추진하는 ESG(환경·사회·지배구조) 프로젝트 ‘상생씨앗’의 일환이다. 임직원 가족들이 농산물의 가치와 친환경 농업의 중요성을 체험하고, 지역 농촌과 상생 가치를 공감하도록 마련했다. 임직원과 가족 46명이 참여했다.

참가자들은 1박 2일간 농산물과 건강한 먹거리의 가치를 체험했다. 강원도 영월군 주천면의 친환경 토마토 농가 ‘그래도팜’을 찾아 친환경 재배 방식과 토양 관리에 대한 설명을 들으며 지속가능한 농업의 중요성을 배웠다. 다양한 품종의 친환경 토마토도 직접 수확했다.

영월군 무릉도원면의 농촌체험 휴양마을 ‘요선마을’도 찾았다. 감자 캐기와 쑥떡 만들기, 모닥불에 옥수수를 구워 먹는 등 다양한 농촌 체험을 즐겼다.

서주연 롯데마트·슈퍼 ESG조직문화팀 담당자는 “앞으로도 청년 농부의 지속가능한 성장을 지원하고 농가와의 상생 가치를 확산할 수 있는 다양한 ESG 활동을 추진하겠다”고 말했다.