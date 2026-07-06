동해시 동쪽바다중앙시장 매출 114.8%↑

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 강원특별자치도는 고유가 피해지원금 지급률이 98.4%인 것으로 나타났다고 6일 밝혔다.

고유가·고물가로 인한 강원도민 부담을 완화를 위한 이번 지원금 지급은 지난 3일 마무리되어 116만 2845명을 혜택을 보았다.

강원자치도와 도내 각 시·군은 지급률을 높이기 위해 다양한 홍보채널을 활용해 적극적으로 안내했으며, 정보 접근이 어렵거나 이동이 불편한 도민을 대상으로 추진한 ‘찾아가는 현장 방문 서비스’도 지급률 제고에 크게 기여한 것으로 분석됐다.

중소벤처기업부에 따르면 고유가 피해지원금 지급 이후 강원지역 매출은 전년 같은 기간 3주 대비 11% 증가한 것으로 나타났다. 특히 동해시 동쪽바다중앙시장은 매출이 114.8% 증가하는 등 지원금이 전통시장과 골목상권 소비 활성화에도 긍정적인 효과를 거둔 것으로 분석됐다.

이의신청은 오는 17일(금) 오후 6시까지 가능하다. 지급 대상자 본인이 지급 기준일(2026년 3월 30일) 당시 주소지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 국민신문고를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 기간 내 접수된 이의신청이 인용될 경우 관련 절차에 따라 재신청 후 지원금을 지급받을 수 있다.

지원금 사용기한은 8월 31일(월)까지이다. 강원특별자치도는 고유가 피해지원금 소비촉진 주간을 운영하고, 7월부터 8월 초까지 휴가철과 연계한 ‘지역에서 쓰고, 쉬고, 즐기기’ 캠페인을 추진해 관광·외식·숙박 분야 소비를 적극 유도할 계획이다.

아울러 시군에서도 지역 실정에 맞게 지역축제와 문화행사 등을 연계한 소비촉진 프로그램을 운영하고, 사용기한 종료를 앞둔 8월 말에는 시군별 자체 알림서비스와 막바지 붐업 행사를 통해 지원금 사용을 적극 안내할 예정이다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사(고유가 피해지원금 지급단장)는 “1·2차 지급률이 98.4%에 달하는 만큼 지원금이 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 “도민들께서 지원금을 사용기한인 8월 31일까지 지역 내에서 적극 사용해 소상공인에게 힘이 되고 지역경제에 활력을 더해주시길 바란다”고 말했다.