- 국토부 도시재생사업 선정, 국비 50억원 확보…노후주택 정비 등 동네환경 개선 박차

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 아산시 낙후지역의 노후주택을 수리하고 공터나 빈집을 마을 주차장 쉼터 등 공간으로 조성해 생활환경을 개선하는 도시재생 사업이 본격화된다.

충남도는 아산시가 국토교통부 주관 ‘우리동네살리기’ 공모에 선정됨에 따라 국비 50억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

앞으로 아산시는 온양6동 온주마을 일원을 대상으로 국비 50억원과 지방비 33억 3400만원을 투입해 ▷온주 어울림센터 조성 ▷온주마을 동행사업 ▷온주마을 안전망 구축 ▷안심 스마트 버스승강장 조성 등 지역 맞춤형 도시재생을 추진한다.

충남도는 공모 선정을 위해 지난해 11월 시군 대상 사전 수요조사를 실시했으며, 올해 3월부터는 충남도시재생지원센터와 맞춤형 전문가 컨설팅을 집중 지원했다.

이를 통해 도시재생, 도시계획, 지역개발 분야 전문가들과 함께 각 시군의 사업계획에 대한 심층 자문과 실행전략 보완, 주민 의견 반영 방안을 제시하는 등 사업계획의 완성도를 높이는데 주력했다.

충남도 문석준 건축도시국장은 “이번 선정은 초기 단계부터 전문가 자문 등 체계적인 행정지원을 제공한 결과”라며 “앞으로도 주민이 직접 체감할 수 있는 도시재생사업과 지속 가능한 주거환경 조성을 위해 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.