28년 만 월드컵 본선 사상 최고성적 홀란, 메시·음바페와 득점 공동 선두

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘괴물’ 엘링 홀란의 멀티 골로 노르웨이가 우승 후보 브라질을 잡고 28년 만에 밟은 월드컵 본선 무대에서 8강에 진출했다.

노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 홀란의 멀티 골로 브라질에 2-1로 승리했다.

1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟은 노르웨이는 이날 승리로 월드컵 출전 사상 최고 성적을 냈다. 아울러 당시 대회 조별리그에서도 브라질을 2-1로 꺾었던 노르웨이는 역대 월드컵 브라질전 2전 전승을 달성했다.

노르웨이는 8강에서 멕시코-잉글랜드전 승자와 준결승 진출을 다툰다.

전반 14분 브라질이 먼저 득점 기회를 잡았다. 크리스토페르 아예르의 반칙으로 브라질이 페널티킥을 얻어냈고 브루누 기마랑이스가 키커로 나섰다. 하지만 주춤거리며 찬 슛이 다소 밋밋하게 향했고, 방향을 정확히 읽은 외르얀 뉠란 골키퍼가 왼쪽으로 몸을 던져 막아내며 리드를 잡는 데 실패했다.

이후 가브리에우 마르치넬리가 왼쪽 측면을 돌파해 날린 슈팅과 비니시우스 주니오르가 페널티 박스 외곽에서 마르틴 외데고르의 공을 가로채 시도한 결정적인 슈팅마저 모두 뉠란의 벽을 넘지 못했다.

점유율을 내준 채 주도권을 좀처럼 쥐지 못하던 브라질의 카를로 안첼로티 감독은 후반 23분 마르치넬리를 빼고 네이마르를 투입하는 등 공격의 고삐를 죄었다.

그러나 팽팽하던 균형을 깬 것은 결국 노르웨이의 슈퍼스타 홀란이었다. 후반 34분 중앙에서 홀란을 향한 브라질 수비진의 대인 방어가 살짝 헐거워진 틈을 타 안드레아스 셸데루프의 크로스가 골문 앞으로 연결됐다. 이를 놓치지 않고 안쪽으로 파고든 홀란이 번뜩이는 헤더로 골망을 갈랐다.

일격을 맞은 브라질은 동점 골을 위해 파상공세를 펼쳤으나 뉠란이 버틴 최후방 수비는 쉽게 무너지지 않았다.

오히려 노르웨이는 후반 45분 페널티 지역 왼쪽 부근에서 셸데루프의 패스를 건네받은 홀란이 강력한 왼발 슈팅으로 또 한 번 골망을 출렁였다.

이날만 2골을 추가해 이번 대회 7호 골을 폭발한 홀란은 이번 대회 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)와 함께 득점 공동 선두로 올라섰다.

경기가 이대로 마무리되는 듯했던 후반 추가시간 7분, 브라질은 페널티킥을 얻어내며 마지막 기회를 잡았다. 키커로 나선 네이마르의 득점 성공으로 1점을 따라붙었어나 거기까지였다.