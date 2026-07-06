[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 강원특별자치도 관광이 국내 관광박람회에서 올들어서만 3관왕에 올랐다.

도와 강원관광재단은 ‘제11회 대한민국 국제 관광박람회(KITS)’에서 콘텐츠 부문 ‘최우수상’을 수상했다고 6일 밝혔다.

강원도는 지난 3월 ‘내나라 여행박람회’ 대상, 4월 ‘대한민국 대표축제 엑스포’ 대상에 이어 올해 주요 관광박람회를 석권했다.

‘제11회 대한민국 국제 관광박람회’는 지난 7월 3일부터 5일까지 3일간, 일산 킨텍스 제2전시관에서 전국의 다양한 관광 콘텐츠를 한자리에서 선보이는 박람회로 추진되었으며, 223개의 국내·외 관광 유관기관 및 지자체가 참가하여 451개 부스 규모로 운영되었다.

강원특별자치도는 ‘여름의 플레이리스트, 강원!’이라는 주제로 강원의 여름을 즐길 수 있는 관광지, 지역축제, 먹거리 등을 소개하는 체험형 홍보관을 운영하여, 여름 휴가 일번지인 강원특별자치도로 관광객 유입을 독려했다.

특히, 7월의 추천 여행지인 정선의 ‘민둥산 돌리네’와 동해의 ‘무릉별 유천지·망상해수욕장’을 집중적으로 홍보하고 이와 연계한 퀴즈 이벤트 등을 통해 관람객들로부터 많은 인기를 얻었다.

강원특별자치도 이동희 관광국장은 “이번 박람회를 통해 강원특별자치도의 우수 관광자원을 알리는 좋은 기회가 되었다”며 “앞으로도 강원특별자치도가 대한민국 대표 관광지로서 위상을 더욱 높이겠다”라고 말했다.