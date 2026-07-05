[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 바캉스철이 서서히 다가오는 가운데, 문화체육관광부와 한국관광공사가 심혈을 기울여 마련하고 있는 명소발굴 100X100이 국민투표를 거쳐 조만간 국민들에게 공개된다.

이런 가운데 정부-재계-지자체-한국관광공사가 함께하는 국민 여름 바캉스에 열려, ‘알고보면 우리나라에 좋은 곳이 너무 많다’는 점을 국민과 공유했다.

한국관광공사는 4일 여의도 한강공원 물빛무대 광장에서 ‘두근두근 K-바캉스, 슬기로운 국내여행 캠페인(이하 K-바캉스)’ 행사에 참여해 ‘대한민국 명소 발굴 100X100 프로젝트(이하 100x100 프로젝트)‘를 알렸다.

아울러 ’2026 대한민국 여름맞이 숙박세일페스타(이하 숙박세일페스타)‘ 등 여름철 여행 콘텐츠 대국민 홍보활동을 벌였다.

K-바캉스 캠페인은 ‘여행은 가깝게, 내수는 뜨겁게’를 슬로건으로 한국경제인협회와 공사, 한국어촌어항공단이 공동 주최하는 여름철 국내여행 활성화 캠페인이다.

지난해 11월, 4개 정부 부처(행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 해양수산부)와 6개 경제단체(대한상공회의소, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국경제인협회, 한국무역협회, 한국중견기업연합회)가 지역경제 및 국내관광 활성화를 위해 체결한 업무협약의 후속으로, 지역의 매력을 알리는 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

한국공사는 4일 행사에서 숙박세일페스타 등 각종 여행 혜택 홍보와 함께 100X100 프로젝트 국민투표 참여를 독려했다.

100X100 프로젝트는 100인의 여행 전문가가 100개의 여행 주제를 선정하고 대국민 투표로 주제별 100개의 명소를 발굴하는 참여형 사업으로, 투표 후 인증 시 마그넷, 키링, 피크닉 매트 등을 국민들에게 선물하기도 했다.

한국경제인협회의 스톱워치 이벤트 ‘8초 잡고 전국 8도 가자’, 한국어촌어항공단의 어촌마을 워케이션 등 다양한 국내여행 프로그램도 다채롭게 진행됐다.

김석일 국내여행진흥팀장은 “정부, 경제계, 공공기관이 손잡고 국내여행 활성화에 나서는 이번 캠페인이 더 많은 국민이 휴가철을 맞아 국내여행을 즐기는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

100x100 프로젝트 투표는 대한민국 구석구석 내 ‘여행가는 달’ 누리집에서 참여할 수 있다. 6월 29일부터 7월 10일까지 진행되며, 선정된 100개 주제별 100개 명소를 활용해 여름철 국내여행 활성화에 박차를 가할 예정이다.