검찰 “장씨 진짜 범행 목적 입증할 자료”

[헤럴드경제=이영기 기자] 광주에서 여고생을 살해한 장윤기(23) 씨가 범행 당시 자신의 차량 뒷문을 열어놓은 채 범행을 저지른 것으로 드러났다.

장씨에게 강간 등 살인 혐의를 적용한 검찰은 성폭행 목적의 납치 시도를 입증하는 대목이라며 관련 증거를 재판에서 제시할 예정이다.

5일 연합뉴스에 따르면 지난 5월 5일 사건 당시 으슥한 공간에 차량을 주차한 장씨는 조수석 뒷문을 열어놓은 채로 피해 여학생을 등 뒤에서 목을 감아 제압했다. 검찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 이러한 장면을 포착했다.

장윤기의 납치 시도 정황은 경찰 수사 단계에서도 핵심 규명 대상이었다. 이에 검찰은 장윤기 기소 후 각종 수사 자료를 추가로 살펴보는 과정에서 CCTV 분석을 마쳤다.

또 범행 후 도주할 때 장윤기가 조수석 뒷문을 닫으면서 차체 외부에 남긴 피해자 혈흔도 관련 증거물로 채택했다.

검찰은 “장윤기의 진짜 범행 목적이 납치 및 강간이었음을 입증할 자료”라며 CCTV 영상 등을 재판 증거로 추가 신청할 방침이다.

가슴·목 부위가 집중적으로 훼손된 성인용품 리얼돌과 함께, 장윤기의 왜곡된 성 의식을 입증할 주변인 증언 등도 검찰은 확보했다.

‘차량으로 납치 후 성범죄’ 등 이번 사건을 연상케 하는 발언을 고교생 시절부터 반복한 이력, 주변 여성들을 성적 대상으로 삼은 메모 등이 재판에서 공개될 예정이다.

장윤기는 지난달 22일 열린 첫 재판에서 ‘계획범죄’ 등 대부분의 공소사실을 인정하면서도 살인 목적이 강간인지에 대해서는 변호사와 먼저 협의하겠다면서 입장 표명을 미뤘다.

검경 수사 과정에서는 줄곧 “자살을 결심하고 누군가를 데리고 가려 했다”며 우발적 범행임을 주장했다.

장윤기의 다음 재판은 오는 13일 오전 광주지법 형사대법정에서 열린다.