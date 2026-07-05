한은 “단일종목 레버리지 ETF, 쏠림 심화·변동성 확대” 열흘 전 금안보고서에선 “시장 영향 제한적”서 입장바꿔

[헤럴드경제=이정환 기자] 최근 국내 증시가 삼성전자와 SK하이닉스 등 특정 반도체 단일종목을 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)로 인해 변동성이 극대화되며 몸살을 앓고 있다.

국내 증시의 저변을 넓히겠다는 애초 도입 취지와 달리, 특정 우량주로의 수급 쏠림을 지나치게 심화시켜 주가 변동성을 키우고 개인 투자자들의 금융 리스크를 위험 수준까지 끌어올리고 있다는 지적이 나온다. 이에 한국은행도 관련 위험성을 공식 경고하고 나섰다.

한은은 5일 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 서면질의답변에서 “삼성전자, SK하이닉스의 시가총액과 거래규모 비중이 주식시장 절반 이상을 차지할 정도로 크게 확대된 상황에서 단일종목 레버리지 ETF 투자 확대는 이런 쏠림 현상을 심화할 가능성이 있다”고 밝혔다. 이어 “최근 반도체 업종의 실적 호조 등으로 국내 주식시장에서 일부 기업 편중도가 크게 확대된 상황”이라며 “단일종목 레버리지 ETF는 관련 사업 환경 또는 시장의 기대 변화 등에 따라 유출입 규모가 확대되며 한 방향으로의 거래 쏠림을 심화할 수 있다”고 부연했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 유가증권시장에서 차지하는 시가총액 비중은 작년 말 36.1%에서 최근 55.3%(6월 24일 기준)로 치솟았으며, 거래대금 비중도 27.9%에서 63.5%로 크게 높아졌다.

한은은 단일종목 레버리지 ETF가 이런 경향을 한층 더 강화할 수 있다고 보는 것이다.

한은은 또 “주가 조정 시 개인 투자자의 손실이 확대될 뿐만 아니라 환매 증가 또는 포지션 리밸런싱(재조정) 등을 통해 주가 변동성을 확대하는 요인으로 작용할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “레버리지 ETF 투자가 늘면 일일 리밸런싱, 현·선물 차익거래 등을 통해 주가 변동성을 확대할 가능성이 상존한다”고 설명했다.

이 같은 진단은 한은이 지난달 24일 발표한 금융안정보고서 내용과 다소 온도 차가 있는 것으로 평가된다.

당시 한은은 단일종목 레버리지 ETF와 관련, “해외 상장 ETF와의 규제 불균형 해소를 통해 국내 투자 자금의 해외 유출을 방지하고 해외 자금 유입을 확대하는 데 기여할 것”이라고 전망했다. 특히 “국내 우량주에 대한 고위험·고수익 수요가 흡수되고, 국내 주식시장의 저변 확대, 가격 발견 기능 강화 등으로 이어질 것”이라고 기대했다.

한은은 주가 변동성 확대 가능성에 유의해야 한다면서도 오히려 “현재 기초자산의 시가총액 및 거래 비중 등을 고려할 때 시장에 미치는 영향은 제한적”이라고 강조했다.

불과 열흘 만에 경고 수위를 대폭 끌어올린 셈이다.이찬진 금융감독원장은 한은 금안보고서 발표 이틀 전인 지난달 22일 기자간담회에서 이미 “(ETF 도입을) 드러누워서 막았어야 했나 개인적으로 반성하는 상황”이라고 이례적으로 토로했다.

이 원장은 이 ETF가 해외로 빠져나가는 자금을 국내로 되돌리는 효과는 미미한 반면, 부작용은 너무 크다는 인식을 드러냈다.금융시장이나 학계도 비슷한 시각이 지배적이다.

이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “단일종목 레버리지 ETF가 한국 증시 변동성의 주된 요인이라고 보지는 않는다”면서도 “대내외 요인에 따른 변동성을 더 증폭시켰을 수 있다”고 말했다. 그는 “반도체 종목이 단기간에 많이 올라 얼마든지 하락할 수 있는 상황”이라며 “주가가 출렁일 때 개인 투자자들이 물타기를 하다가 손실을 키울 수 있다”고 말했다.

한은은 모니터링과 점검 활동을 강화할 방침이다. 개인 투자자 손실 확대가 거시적인 차원에서 금융안정을 해치는 결과로 이어질 수 있어 주시하겠다는 입장이다.

금융당국이 단일종목 레버리지 ETF 투자 진입장벽을 높이는 방안을 검토 중인 가운데 한은도 당국과의 협의 과정에서 의견을 제시할 것으로 예상된다. 한은은 “단일종목 레버리지 ETF가 주식시장과 금융 시스템에 미치는 영향에 관한 모니터링과 점검을 강화할 예정”이라며 “관련 리스크에 대응하기 위해 관계 당국과도 긴밀히 협의할 예정”이라고 덧붙였다.