지난해보다 32시간 감소…OECD 평균보다 97시간 더 일해 2030년 ‘1700시간대’ 목표에도 “근로시간 다양화 등 구조개혁 필요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 우리나라 취업자의 연평균 노동시간이 1833시간으로 1년 전보다 32시간 줄었다. 노동시간은 꾸준히 감소하고 있지만 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 여전히 6번째로 길어 정부가 목표로 제시한 ‘2030년 실노동시간 1700시간대’ 달성을 위해서는 추가적인 제도 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

5일 OECD에 따르면 지난해 한국의 연평균 노동시간은 1833시간으로 집계됐다. 2024년(1865시간)보다 32시간 줄어든 수치다.

한국의 노동시간은 장기적으로 감소 추세를 이어오고 있다. 2010년 2163시간에서 2015년 2082시간으로 줄었고, 주 52시간제가 도입된 2018년에는 1992시간으로 처음 2000시간 아래로 내려왔다. 이후 2022년 1900시간, 2023년 1872시간, 2024년 1865시간을 거쳐 지난해 1833시간까지 감소했다.

이 같은 감소는 주 5일제 정착과 주 52시간제 시행, 공휴일 유급휴일화, 대체공휴일 확대 등의 영향으로 분석된다.

다만 국제 비교에서는 여전히 장시간 노동 국가에 속한다. 지난해 OECD 36개 회원국 평균 노동시간은 1736시간으로 한국은 평균보다 97시간 더 일했다. 노동시간이 한국보다 긴 국가는 멕시코(2205시간), 코스타리카(2183시간), 칠레(1912시간), 그리스(1874시간), 이스라엘(1870시간) 등 5개국뿐이다.

반면 미국(1800시간)보다 33시간, 호주(1633시간)보다 200시간, 일본(1598시간)보다 235시간, 영국(1533시간)보다 300시간, 프랑스(1498시간)보다 335시간 더 일하는 것으로 나타났다. 노동시간이 가장 짧은 독일(1332시간)과 비교하면 연간 501시간, 하루 8시간 근무 기준으로 약 63일을 더 일하는 셈이다.

정부는 2030년까지 실노동시간을 OECD 평균 수준인 1700시간대로 낮춘다는 목표 아래 주 4.5일제 도입 등을 담은 실노동시간 단축 로드맵을 추진하고 있다. 포괄임금 오남용 방지 지침을 마련한 데 이어 관련 근로기준법 개정과 노동시간 단축 기업 지원 근거 마련도 추진할 계획이다.

전문가들은 노동시간을 더 줄이기 위해서는 근로시간 운영 방식 자체를 다양화하는 구조개혁이 필요하다고 지적한다.

한국고용노사관계학회가 노동부 연구용역으로 수행한 ‘실노동시간 단축 로드맵 마련을 위한 노동시간 제도개선 포럼’ 최종보고서는 우리나라의 장시간 노동 원인으로 ‘전일제 중심의 획일적인 근로시간 구조’를 꼽았다.

보고서에 따르면 우리나라는 주 40시간 근무자가 전체의 53.1%를 차지하는 반면 독일은 30.9%, 프랑스는 12.5%, 영국은 15.9%에 그쳤다. 학회는 “추가적인 노동시간 단축을 위해서는 근로시간 형태에 대한 선택권을 확대하고 근로시간 산정 단위를 다양화하는 방안도 검토할 필요가 있다”고 제언했다.