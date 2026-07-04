[헤럴드경제=나은정 기자] 유력 정치인들의 실명을 언급하며 이들이 강력 범죄를 저질렀다는 허위사실을 유포한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.

4일 서울 영등포경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 여성 A(55)씨를 검거해 전날 구속했다고 밝혔다.

A씨는 2024년 8∼9월 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 당대표, 원내대표 등을 지낸 특정 정치인들이 살인과 성범죄, 비리 등을 저질렀다는 글을 세 차례에 걸쳐 게시한 혐의를 받는다.

해당 글에는 “B 국회의원이 성매매 업소에서 마약을 복용하고 사람을 살해했다”, “C 국회의원이 수십 수백억원의 뇌물을 수수했다”, “D 국회의원이 수십명을 성폭행했다” 등 허위사실이 담겼다.

경찰은 A씨가 언급한 국회의원들의 소속 정당으로부터 고발장을 접수받아 수사에 나섰다.

경찰 관계자는 “공동체의 질서를 어지럽히고 사회적 갈등과 혼란을 야기하는 허위사실 유포행위에 대해 앞으로도 엄정하게 단속하겠다”고 밝혔다.