中매체 “고객사에 인상계획 구두 통지” 보도

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성전자가 3분기에 D램 가격을 20%가량 올릴 예정이라는 중국 매체 보도가 나왔다.

중국 제일재경은 4일(현지시간) 중국의 한 전자제품 제조사 책임자가 삼성전자의 3분기 D램 평균 판매가격 인상 관측에 대해 “사실이다”라고 말했다고 전했다.

이 관계자는 지난달 삼성전자와 이미 협의했고, 삼성전자로부터 D램 가격 인상에 대한 구두 통지를 받았다고 설명했다. 그러면서 D램 가격 상승 여파로 전자제품 가격이 오를 수 있다고 말했다.

업계의 다른 소식통도 이러한 관측이 사실이라면서, 삼성전자가 일부 고객사들에 이미 구두로 통지했다고 밝혔다.

다만 삼성전자는 아직 3분기 D램 가격 인상에 대해 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.

시장조사기관 트렌드포스는 최근 발표한 메모리 가격 보고서에서 3분기 D램 공급 부족이 이어진다면서 2분기 대비 13~18% 인상을 예상한 바 있다.

트렌드포스는 3분기 낸드플래시 계약가격에 대해서는 전 분기 대비 10~15% 상승을 전망했다.

중국 시장조사업체 췬즈(群智)자문은 3분기에 고성능 저전력 메모리인 ‘LPDDR5X(8GB)’ 계약가격이 전 분기 대비 20% 정도 오를 것으로 예상하기도 했다.