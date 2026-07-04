[헤럴드경제=나은정 기자] 주말 동안 장마전선이 북상하면서 비가 전국으로 확대될 전망이다.

4일 기상청에 따르면 전라권과 경남권, 제주도를 중심으로 내리던 비는 이날 오전부터 오후 사이 잠시 소강상태를 보인 뒤 밤부터 충청 남부와 경북 남부까지 확대된다. 수도권과 충청권에는 5~20㎜의 소나기가 내리는 곳도 있겠다.

5일 오후부터는 수도권과 강원 내륙에도 장맛비가 내리겠고, 다음 주 초까지 전국 대부분 지역에 비가 이어질 것으로 예보됐다.

4일 예상 강수량은 전남남부 20∼60㎜, 광주·전남북부, 부산·울산·경남 5∼40㎜, 제주도 5∼30㎜, 전북 5∼20㎜, 대전·충남남부, 충북남부, 대구·경북남부 5∼10㎜다.

5일에는 제주도와 전라권이 30~100㎜이며, 제주 산지는 최대 150㎜ 이상, 전남 남해안은 120㎜ 이상 많은 비가 내리는 곳도 있겠다. 충청권과 부산·울산·경남은 30~80㎜, 대구·경북은 20~60㎜, 수도권과 강원 내륙·산지는 10~60㎜의 비가 예상된다. 서해5도 10∼40㎜, 강원동해안, 울릉도·독도는 5∼20㎜의 비가 오겠다.

비와 함께 무더위도 이어진다. 당분간 전국 내륙을 중심으로 한낮 기온이 30도 이상 오르고 최고 체감온도는 31도 안팎까지 올라 후텁지근한 날씨가 이어진다.

4일 낮 최고기온은 24~32도, 5일은 아침 최저기온 20~23도, 낮 최고기온 25~31도로 전망됐다.