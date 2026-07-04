[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장이 3일 노원구민의전당에서 열린 ‘민선9기 노원구청장 취임식’에 참석해 취임사와 함께 민선9기 노원의 비전을 발표했다.

각계 인사와 주민들이 함께한 이번 취임식은 민선9기의 새로운 출발을 알리고, 구민과 함께 만들어갈 노원의 미래 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.

이날 행사는 노원구립여성합창단의 오프닝 공연으로 시작해 ▷개회선언 ▷주요 내빈 소개 ▷구민 소망영상 상영 ▷축전 ▷주요 내빈 축사 ▷취임선서 ▷민선 9기 노원비전 발표 ▷종이비행기 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

서준오 구청장은 취임사에서 민선9기 구정 운영 방향과 비전을 제시하며, 구민과의 소통을 바탕으로 더 살기 좋은 노원을 만들겠다는 의지를 밝혔다.

구체적으로는 ▷경제혁신도시 ▷명품주거도시 ▷교통중심도시 ▷힐링문화도시 ▷창의교육도시 ▷포용복지도시를 민선9기 핵심 비전으로 제시 ▷서울 디지털바이오시티(S-DBC) 조성 ▷광운대역세권 개발 ▷한전인재개발원 첨단 R&D 연구단지 조성 등 미래산업 기반 구축을 비롯해 ▷재건축·재개발 신속 추진 ▷광역교통망 확충 ▷생활정원체계 구축 ▷교육 인프라 확대 ▷생애주기별 맞춤 복지 정책 등을 추진하겠다는 구정 청사진을 발표했다.

서준오 노원구청장은 “책상이 아닌 현장에서 답을 찾고, 구민과 함께 문제를 해결해 나가겠다”며 “경제혁신도시, 명품주거도시, 교통중심도시라는 3대 핵심 엔진을 바탕으로 ‘새로운 도약, 내일을 여는 미래경제도시 노원’이라는 구정 비전을 반드시 실현하겠다”고 말했다.