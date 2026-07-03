- 우주항공청, 제5회 국가우주위원회 개최 - 우주항공 산업 미래 성장동력으로 육성

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 우주항공 산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위한 핵심전략이 마련됐다. 한국형 저궤도 위성통신망 구축, 2030년 민관협업 소형 달 착륙선 발사, 남해안 우주항공 벨트 육성 등이 주요 골자다.

우주항공청은 3일 개최된 ‘제5회 국가우주위원회’에서 우주항공 산업을 기업과 지역이 선도하는 미래 성장동력으로 육성하기 위한 ‘대한민국 우주항공 산업육성 전략’을 심의·의결했다고 밝혔다.

국가우주위원회는 ‘우주개발 진흥법’에 따라 설치된 국가 우주개발 분야 최고 거버넌스로, 우주개발에 관한 주요 사항을 심의하고 범정부 우주개발 정책·사업을 조정한다. 2024년 5월 국가 우주항공 분야를 전담하는 우주항공청 개청과 함께 대통령 직속 위원회로 격상됐다.

뉴스페이스 시대, 우주항공 산업은 고도의 성장이 예상되는 미래 성장동력이며, 글로벌 주요 기업의 사례에서 볼 수 있듯이 탐구를 넘어선 하나의 산업분야로 자리잡았다.

이번 전략에서 정부는 우주개발을 직접 수행하는 ‘개발자’에서 기업을 지원하는 ‘지원자’로서의 역할을 강화한다. ▷방향전환(R&D에서 수요창출로) ▷영역확장(체계 중심에서 소부장과 활용까지) ▷참여확대(민군협력과 타분야 진입 촉진) ▷미래선도(미래를 위한 선제적 준비) 등 4개 추진 방향을 설정했다.

또한 이를 실현하는 방안으로 ▷한국형 저궤도 위성통신망 구축 ▷ 2030년 민관협업 달 착륙선 발사 ▷누리호 반복발사 및 재사용발사체 개발 ▷전기-터빈 하이브리드 수직이착륙기 개발 ▷우주항공청이 있는 사천을 중심으로 ‘우주항공허브’ 조성 등 핵심 정책 및 사업을 제시했다.

오태석 우주항공청장은 “오늘 국가우주위원회에서 전략이 확정된 만큼 관련 정책을 속도감 있게 추진하겠다”며 “우주항공 산업이 남해안 벨트를 중심으로 대한민국 핵심 성장동력으로 성장하도록 지원하겠다”고 밝혔다.