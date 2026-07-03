사진=시몬스
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 오는 19일까지 신세계백화점 대구점에서 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’를 운영한다.

신세계백화점 대구점 5층에 마련된 이번 팝업스토어는 에르메스, 샤넬, 루이비통, 구찌, 까르띠에 등 글로벌 럭셔리 브랜드들이 밀집한 하이엔드 명품관 메인 동선에 자리해 프리미엄 브랜드로서의 존재감을 한층 공고히 했다.

사진=시몬스
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팝업스토어에는 뷰티레스트 블랙 중에서도 인기가 높은 ‘데보라’, ‘마리옹’, ‘브리짓’과 시몬스 대표 매트리스이자 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’의 인기 모델 ‘젤몬’이 진열됐다. 시몬스는 각 공간마다 커튼을 설치해 프라이빗한 체험 분위기를 조성하고, 프리미엄 브랜드에 걸맞은 경험을 선사한다.

사진=시몬스
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팝업스토어에서는 시몬스가 전개 중인 프로모션 혜택도 누릴 수 있다. ‘LIFE IS COMFORT(라이프 이즈 컴포트)’는 불확실성이 일상이 된 요즘 혼란스러운 상황 속에서도 ‘흔들리지 않는 삶을 지켜내자’는 메시지를 소비자 경험으로 확장하는 프로모션이다. 가격 할인과 사은품 증정 등의 혜택 내용을 포함한다. 시몬스의 제품 정보 및 프로모션에 관한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.


pangbin@heraldcorp.com