[헤럴드경제=윤창빈 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 오는 19일까지 신세계백화점 대구점에서 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’를 운영한다.

신세계백화점 대구점 5층에 마련된 이번 팝업스토어는 에르메스, 샤넬, 루이비통, 구찌, 까르띠에 등 글로벌 럭셔리 브랜드들이 밀집한 하이엔드 명품관 메인 동선에 자리해 프리미엄 브랜드로서의 존재감을 한층 공고히 했다.

팝업스토어에는 뷰티레스트 블랙 중에서도 인기가 높은 ‘데보라’, ‘마리옹’, ‘브리짓’과 시몬스 대표 매트리스이자 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’의 인기 모델 ‘젤몬’이 진열됐다. 시몬스는 각 공간마다 커튼을 설치해 프라이빗한 체험 분위기를 조성하고, 프리미엄 브랜드에 걸맞은 경험을 선사한다.

팝업스토어에서는 시몬스가 전개 중인 프로모션 혜택도 누릴 수 있다. ‘LIFE IS COMFORT(라이프 이즈 컴포트)’는 불확실성이 일상이 된 요즘 혼란스러운 상황 속에서도 ‘흔들리지 않는 삶을 지켜내자’는 메시지를 소비자 경험으로 확장하는 프로모션이다. 가격 할인과 사은품 증정 등의 혜택 내용을 포함한다. 시몬스의 제품 정보 및 프로모션에 관한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.