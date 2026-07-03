새마을문고광진구지부, 8월 21일까지 독후감·편지글 공모 - 어린이부터 성인까지 누구나 참여… 독서문화 확산과 책 읽는 지역사회 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]새마을문고중앙회광진구지부가 독서문화 확산과 책 읽는 사회 분위기 조성을 위해 ‘대통령기 제46회 국민독서경진대회 및 제31회 광진구민 독서경진대회’를 개최하고 오는 8월 21일까지 참가 작품을 신청받는다.

국민독서경진대회는 새마을문고중앙회가 주관하는 전국 규모의 독서문화 행사로, 독서를 생활화하고 올바른 독서 습관을 형성하기 위해 매년 열리고 있다. 올해는 ‘지식과 재능의 나눔, 독서문화운동 실천을 통한 지역사회 선진문화 정착’을 목표로 독서를 통한 소통과 나눔의 문화를 확산할 계획이다.

공모는 독후감과 편지글 두 부문으로 진행된다. 독후감 부문은 초등 저학년부·고학년부, 중등부, 고등부, 새마을작은도서관부, 일반부, 특별부로 나뉘며, 편지글 부문은 초등부·중등부·고등부·일반부·특별부로 운영된다.

독후감은 자유 주제로 작성하면 되며, 올해는 인공지능(AI)과 인간, 환경, 미래의 관계를 다룬 도서를 권장하고 있다. 편지글 역시 자유 주제로 작성할 수 있어 참가자들은 책을 통해 얻은 생각과 경험을 자신만의 방식으로 표현할 수 있다.

참가를 희망하는 주민은 8월 21일까지 작품을 새마을문고중앙회광진구지부 전자우편으로 제출하면 된다. 작품은 심사를 거쳐 9월 중 수상자를 선정하며, 최우수상 수상자에게는 광진구청장 상장이 수여된다.

김경호 광진구청장은 “독서는 지식을 넓히는 것을 넘어 다른 사람의 삶과 생각을 이해하는 힘을 길러준다”며 “이번 대회가 어린이와 청소년은 물론 성인들에게도 독서의 즐거움을 발견하고 책을 통해 서로의 생각을 나누는 계기가 되길 바란다. 많은 구민들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

공모전에 관한 자세한 사항은 광진구 작은도서관 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 새마을문고중앙회광진구지부로 하면 된다.