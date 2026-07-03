“구리형 통합돌봄 체계를 더 강화해 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]민선 9기 신동화 구리시장이 취임 후 1호 결재로 ‘통합돌봄 특화사업 업무협약’을 승인하며 시민 중심의 통합돌봄 정책 추진에 본격적으로 나섰다.

3일 구리시에 따르면 신동화 시장은 취임 후 첫 결재 사항으로 ‘통합돌봄 특화사업 제공기관 및 퇴원 환자 통합돌봄 연계 지원 업무협약 체결 계획’을 결재했다.

이는 의료와 돌봄이 필요한 시민들이 퇴원 이후에도 지역 사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 구축하기 위한 첫걸음이다.

특히 신동화 구리시장은 구리시의회 의장 재임 당시부터 통합돌봄 사업에 깊은 관심을 두고 「구리시 돌봄 통합지원에 관한 조례」를 공동 발의하는 등 지역사회 통합돌봄 기반 마련에 힘써왔다.

이번 취임 후 첫 결재 역시 의정활동 당시부터 강조해 온 통합돌봄 정책을 시정의 핵심 과제로 추진하겠다는 의지를 보여준다.

구리시는 이번 업무협약을 통해 퇴원 환자의 원활한 지역사회 복귀를 위한 연계 체계를 구축하고, 통합돌봄 특화 서비스 제공, 대상자 발굴 및 의뢰, 사례 관리, 서비스 연계 등을 강화해 구리시 맞춤형 통합돌봄 기반을 더욱 촘촘히 마련할 계획이다.

신동화 구리시장은 “초고령사회에서는 병원 퇴원 이후에도 의료와 돌봄이 끊김이 없이 이어지는 체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “취임 후 첫 결재를 통합돌봄 업무협약으로 결정한 것은 시민의 삶을 가장 가까운 곳에서 책임지는 복지행정을 실현하겠다는 의지를 담은 것”이라고 말했다.

이어 “관계 기관과 긴밀히 협력해 돌봄이 필요한 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안전한 삶을 이어갈 수 있도록 구리형 통합돌봄 체계를 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 구리시는 이번 업무협약을 계기로 의료·요양·돌봄 통합지원 체계를 한층 강화하고, 퇴원 환자를 비롯한 돌봄이 필요한 시민들에게 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 관계 기관과의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.