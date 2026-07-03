오하이오 합작공장서 ESS용 리튬이온 셀 생산 LG엔솔 버테크 통해 美 전력망·상업용 ESS 공급 향후 HEV용 배터리셀까지 생산 포트폴리오 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] LG에너지솔루션과 혼다가 미국에 세운 배터리 합작공장이 에너지저장장치(ESS)용 배터리셀 양산에 들어갔다. 당초 전기차 배터리 생산을 염두에 둔 공장이었지만, 북미 ESS 시장 성장세에 맞춰 생산 방향을 조정한 것이다.

LG에너지솔루션과 혼다의 미국 합작법인 ‘L-H 배터리 컴퍼니’는 지난 2일(현지시간) 미국 오하이오주 파예트 카운티 제퍼슨빌 공장에서 ESS용 리튬이온 배터리셀 양산을 시작했다고 밝혔다.

이 공장에서 생산된 셀은 LG에너지솔루션의 북미 ESS 시스템통합(SI) 사업법인인 버테크를 통해 공급된다. 주요 공급처는 미국 내 전력망용 ESS를 비롯해 상업·산업용, 주거용 ESS 시장이다.

이번 양산은 LG에너지솔루션의 북미 ESS 현지 생산 전략이 본격화됐다는 점에서 의미가 있다. 배터리 업계에서는 전기차 시장의 정책·수요 변동성이 커지는 가운데, 데이터센터와 전력망을 중심으로 ESS 수요가 빠르게 늘고 있다.

당초 L-H 배터리 컴퍼니는 전기차용 배터리셀 생산을 계획했다. 그러나 미국 내 전기차 관련 규제 환경 변화와 ESS 시장 확대 흐름을 고려해 ESS용 배터리 생산으로 방향을 틀었다. 시장 상황에 따라 향후 하이브리드 전기차(HEV)용 배터리셀도 생산하는 등 제품군을 유연하게 조정할 계획이다.

북미 ESS 시장은 인공지능(AI) 데이터센터 확대, 재생에너지 보급 증가, 전력망 안정화 수요가 맞물리며 성장세가 가파르다. SNE리서치와 BNEF 등에 따르면 북미 ESS 시장 규모는 지난해 88GWh에서 2030년 485GWh, 2035년 976GWh까지 확대될 것으로 전망된다.

구자훈 L-H 배터리 컴퍼니 최고경영자(CEO)는 “ESS는 L-H 배터리 컴퍼니의 중요한 미래 사업이며 HEV용 배터리 셀 생산과 함께 핵심 사업축이 될 것”이라고 밝혔다.

릭 리글 최고운영책임자(COO)는 “2023년 법인 설립 이후 4년여 만에 신규 인력 채용, 양산 개시 그리고 지역 사회에 의미 있는 기여를 해 매우 기쁘다”며 “이번 양산 시작은 단순 공장 가동을 넘어 북미 사업의 안정적인 생산 기반을 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.