페이스북 글 올리며 ‘메가프로젝트’ 배경 설명 국가균형발전 전략·거시경제 운용 전환 강조 “메모리 구조적 우위, 역사적 기회 가져왔다”

[헤럴드경제=서영상 기자] 김용범 청와대 정책실장은 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 추대형 투자 프로젝트를 ‘생산혁명’이라며 국가균형발전 전략과 거시경제 운용 방식의 전환이 필요하다고 밝혔다.

김 실장은 3일 페이스북에 올린 글에서 “AI는 단순한 기술혁명이 아니라 생산혁명”이라며 “반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI는 하나의 순환구조를 이루고, 그 연결이 완성될 때 한국은 AI 공급망 전체를 떠받치는 핵심 거점이 될 수 있다”고 말했다.

특히 이재명 정부가 공들이는 3대 메가프로젝트와 관련 “총 4755조 원. 반도체 800조 원. AI 데이터센터 573조 원. 한국 경제에서는 좀처럼 보기 어려운 숫자들이 등장하자 ‘정말 가능한가’, ‘급조된 이벤트 아니냐’는 질문이 쏟아졌고 당연한 반응이었다”면서 “낯설던 숫자는 점차 하나의 시대를 설명하는 언어가 되기 시작했다. 발표는 출발점일 뿐”이라고 의미를 부여했다.

그는 “이 변화는 일부 지역의 투자 이슈가 아니다. 대한민국 거시경제 전체의 문제”라며 AI 혁명이 만들어낼 생산 확대와 기업 투자, 자본 유입이 기존과는 다른 경제 환경을 만들 것이라고 전망했다.

이어 “지금 한국 경제라는 비이커에는 과거와 비교하기 어려운 규모의 물이 들어오고 있다. 기업 이익이 늘고 투자 기대가 커지며 국내외 자금이 시장으로 유입된다”면서 “늘어난 자금은 결국 어디론가 흘러간다. 물이 많아질수록 압력도 커진다. 부동산과 물가, 금리, 환율은 모두 그 압력을 받아 움직인다”고 말했다.

또 “우리가 보고 있는 것은 여러 문제가 동시에 발생하는 현상이 아니다. 하나의 성공이 여러 모습으로 나타나는 과정”이라고 진단한 뒤 “이것은 누군가의 실수가 아니라 성공의 규모가 만들어내는 자연스러운 결과다. 문제는 성공이 아니라 그것을 관리하는 능력이다”고 밝혔다.

김 실장은 계속해서 “여전히 우리는 ‘어느 지역이냐’, ‘숫자를 믿을 수 있느냐’는 논쟁에 머물기 쉽지만 본질은 단순하다”며 “메모리 구조적 우위가 한국에 역사적 기회를 가져왔다. 지금은 그 기회를 놓쳐서는 안 된다. 스케일이 달라졌다. 이제 우리의 준비도 그 스케일에 맞아야 한다”고 강조했다.