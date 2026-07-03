전시장 상담 고객 대상 벤츠 쿨러백 선착순 증정 SNS 친구맺기 이벤트…시승권·컬렉션 제품 등 경품 ISP 만료 고객 대상 무상점검·주요 부품 할인

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 파트너사 한성모터스가 여름철을 맞아 전시장과 서비스센터 방문 고객을 대상으로 감사 캠페인을 진행한다. 차량 상담 고객 대상 증정품 제공부터 무상점검, 소모품 할인까지 고객 접점을 넓히는 프로그램을 마련했다.

한성모터스는 이달 1일부터 다음달 31일까지 전시장 방문 고객을 대상으로 여름 맞이 감사 캠페인을 운영한다고 3일 밝혔다.

캠페인 기간 한성모터스 전시장을 방문해 차량 상담을 받고 견적을 받은 고객에게는 메르세데스-벤츠 쿨러백을 선착순으로 제공한다. 여름 휴가철을 앞두고 차량 구매를 검토하는 고객들이 전시장에서 상담과 혜택을 함께 받을 수 있도록 한 구성이다.

SNS 채널과 연계한 이벤트도 진행된다. 한성모터스 신차 전시장, 인증중고차 전시장, 서비스센터를 방문한 고객이 현장에서 한성모터스 카카오톡 채널을 친구 추가하고 공식 인스타그램을 팔로우하면 선착순으로 선물을 받을 수 있다.

추가 응모 고객에게는 추첨을 통해 서비스센터 무상 점검권, 2박 3일 차량 시승권, 메르세데스-벤츠 컬렉션 제품 등이 제공된다. 한성모터스는 오프라인 방문과 디지털 채널을 함께 연결해 고객과의 소통을 늘린다는 계획이다.

서비스센터 고객을 위한 별도 프로그램도 마련됐다. 한성모터스는 메르세데스-벤츠 코리아와 함께 오는 6일부터 다음달 14일까지 ISP(통합 서비스 패키지) 만료 고객을 대상으로 무상점검 서비스를 제공한다. 여름철 수요가 많은 주요 소모품과 부품에 대한 할인 혜택도 함께 운영한다.

이번 프로그램은 고온과 장거리 운행이 늘어나는 여름 휴가철을 앞두고 차량 상태를 미리 점검하려는 고객 수요를 반영한 것이다. 특히 냉방장치, 타이어, 소모품 등 계절성 점검 항목에 대한 관심이 커지는 시기인 만큼 서비스센터 방문 유도 효과도 기대된다.

배규환 한성모터스 대표이사는 “무더운 여름에도 고객들이 편안하게 전시장을 방문해 차량을 살펴보고, 다양한 이벤트를 함께 즐기며 한성모터스만의 서비스를 경험할 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다”며 “앞으로도 고객과의 접점을 확대하고 한성모터스만의 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.