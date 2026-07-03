6월 신규고용 5만7000명…예상치 절반 수준 월드컵 특수 빗나가…9월 금리인상 기대 급감

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국의 6월 고용 증가세가 예상보다 크게 둔화하면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가긴축 부담이 완화됐다는 평가가 나온다. 최근 금리 인상 우려에 흔들렸던 미국 증시도 한숨을 돌리며 상승세를 이어갈 시간을 벌었다는 분석이다.

2일(현지시간) 미 노동부 노동통계국에 따르면 6월 비농업부문 신규 고용은 전월보다 5만7000명 증가하는 데 그쳤다. 이는 시장 예상치인 11만5000명(다우존스 집계)의 절반 수준이다. 4월과 5월 고용 증가폭도 합계 7만4000명 하향 조정됐다.

앞서 미국의 고용은 3월 21만4000명, 4월 14만8000명, 5월 12만9000명(수정치)으로 예상보다 강한 증가세를 이어오면서 연준의 추가 금리 인상 가능성을 키웠다. 하지만 6월 들어 고용 증가세가 크게 둔화하면서 노동시장이 과열 국면에서 벗어나고 있다는 신호로 받아들여졌다. 로이터통신은 이날 고용보고서가 연준과 증시에 모두 “시간을 벌어준 결과”를 가져왔다고 평가했다.

업종별로는 전문·사업서비스가 3만6000명, 사회지원 부문이 2만5000명 증가했다. 의료 부문은 2만2000명 늘어 최근 1년 평균 증가폭(3만8000명)을 밑돌았다. 반면 여가·접객업은 6만1000명 감소해 전체 고용 증가세를 크게 끌어내렸다. 월가에서는 북중미 월드컵 개최에 따른 관광·서비스업 특수로 여가·접객업 고용이 늘어날 것으로 예상했지만 기대와 다른 결과가 나왔다.

실업률은 4.2%로 전달(4.3%)보다 소폭 하락했다. 다만 경제활동참가율이 61.8%에서 61.5%로 낮아진 영향도 반영된 것으로 분석된다. 시간당 평균임금은 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.5% 상승해 시장 예상에 부합했다.

고용지표 발표 이후 금융시장은 연준의 조기 금리 인상 가능성을 낮춰 반영했다. 미국 주식시장은 장 초반 상승했지만 이후 상승폭을 대부분 반납했고, 달러화도 약세를 보였다. 2년 만기 미국 국채금리는 하락했고, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장에서는 연말까지 금리가 동결될 가능성을 하루 전 17%에서 22%로 높여 반영했다. 반대로 연내 금리 인상 가능성은 83%에서 78%로 낮아졌다.

뉴욕 자산운용사 50파크인베스트먼트의 애덤 사핸 최고경영자(CEO)는 “이번 고용보고서는 연준이 당장 금리를 올릴 것이라는 우려를 덜어줬다”며 “인플레이션 위험이 사라진 것은 아니지만 단기적으로 연준의 긴축 압박은 완화됐다”고 말했다.

최근 시장에서는 연준이 지난달 기준금리를 동결하면서도 추가 금리 인상 가능성을 시사한 이후 기술주를 중심으로 투자심리가 크게 흔들렸다. 특히 인공지능(AI) 투자 경쟁으로 기업들의 차입과 자본지출이 급증하는 상황에서 금리가 더 오를 경우 고평가된 기술주가 타격을 받을 수 있다는 우려가 컸다.

새비웰스의 안슐 샤르마 최고투자책임자(CIO)는 “노동시장 둔화와 물가 안정 흐름이 이어진다면 연준이 보다 완화적인 정책을 펼 수 있다는 기대가 강화될 것”이라며 “이는 현재 증시에 긍정적으로 작용할 수 있다”고 말했다. 그는 특히 기술주처럼 장기 성장성을 기반으로 평가받는 기업들은 금리 부담이 완화될 경우 수혜를 받을 가능성이 크다고 설명했다.

다만 전문가들은 이번 고용보고서 한 건만으로 통화정책 방향을 단정하기는 이르다고 지적했다.

최근 고용지표의 변동성이 큰 데다 상당수 경제학자는 연준이 올해 추가 금리 인상에 나서지 않을 것으로 보고 있어 시장의 금리 전망도 앞으로 추가 조정될 가능성이 있다고 분석했다.

로이터는 단기적으로는 고용 둔화가 증시에 우호적인 재료가 될 수 있지만, 장기적으로는 기업 실적과 AI 투자 모멘텀이 여전히 시장 방향을 결정하는 핵심 변수로 남아 있다고 진단했다.