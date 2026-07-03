열대야 없었던 6월…폭염은 평년 수준 제주 지역은 평년 대비 11일 늦은 장마

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난해 6월 기록적인 폭염과 이른 장마가 나타났던 것과 달리 올해 6월은 폭염이 평년 수준에 그치고 장마도 평년보다 늦게 시작하는 등 상반된 기후 양상을 보인 것으로 나타났다.

기상청이 3일 발표한 ‘2026년 6월 기후 특성’에 따르면 지난달 전국 평균기온은 22.2도로 평년(21.4도)보다 0.8도 높아 역대 7번째로 더웠다. 다만 지난해(22.9도)보다는 0.7도 낮았다.

지난달 초와 중순에는 고온 현상이 나타났지만 중순과 하순에는 상층의 찬 공기가 유입되면서 기온이 평년 수준으로 내려갔다.

폭염은 최근 2년보다 눈에 띄게 약했다. 지난달 전국 평균 폭염일수는 0.6일로 평년(0.7일) 수준이었다. 6월 폭염일수가 가장 많은 해로 기록된 2024년(2.8일)과 지난해(2.0일)과 달랐다. 6월부터 전국적인 폭염이 이어지는 양상은 올해는 나타나지 않았다.

서울에서는 2022년부터 지난해까지 4년 연속 이어졌던 6월 열대야가 올해는 나타나지 않았다.

강수량은 평년보다 적었다. 전국 강수량은 95.4㎜로 평년(148.2㎜)의 약 65% 수준에 그쳤다. 지난해의 절반 수준이다. 다만 6월 19~20일 이틀 동안 전국 강수량의 64.4%가 집중되면서 동해안을 중심으로 많은 비가 내렸다.

장마 시작도 예년보다 늦었다. 제주와 남부지방은 6월 30일, 중부지방은 7월 1일 장마가 시작됐다. 이는 평년보다 각각 11일, 7일, 6일 늦은 것이다. 특히 제주 지역의 경우 1982년 7월 5일, 2021년 7월 3일에 이어 역대 세 번째로 늦은 장마를 기록했다.

기상청은 북극권에 형성된 블로킹의 영향으로 상층 찬 공기가 우리나라에 자주 유입됐고 열대 서태평양의 대류 활동이 약해 북태평양고기압이 충분히 발달하지 못했다고 설명했다. 6월 하순 북상한 태풍까지 영향을 미치면서 장마전선의 북상이 늦어졌다는 분석이다.

이미선 기상청장은 “최근 기후변동성이 커지고 매년 다른 양상으로 기후 특성이 나타나고 있다”며 “다양한 이상기후 현상을 면밀히 감시하고 방재 관계기관과 긴밀히 협력해 위험 기상에 대비할 것”이라고 말했다.