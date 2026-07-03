CNBC 인터뷰 “안전장치는 필요하지만 최대한 적게” “위험한 기업은 즉시 차단”…앤트로픽 수출통제 논란 후 첫 언급 오픈AI 지분 확보 질문엔 즉답 피해…“인텔 투자 성공” 강조

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 인공지능(AI) 패권 경쟁을 의식해 미국 AI 기업에 대한 규제는 최소한으로 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.

블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 진행된 CNBC 인터뷰에서 AI 규제와 관련해 “안전장치는 일부 필요하지만 가능한 한 최소한으로 하고 싶다”고 말했다.

그는 “중국과 경쟁하는 미국 기업들의 발목을 잡아서는 안 된다”며 규제보다는 산업 경쟁력 확보에 무게를 두겠다는 뜻을 시사했다.

다만 모든 규제를 배제하는 것은 아니라는 점도 분명히 했다.

트럼프 대통령은 “나쁜 플레이어가 있고 위험하다고 판단되면 우리는 매우 빠르고 효과적으로 차단할 것”이라며 “최근에도 그런 사례가 있었다”고 말했다. 다만 구체적으로 어떤 기업을 지칭한 것인지는 밝히지 않았다.

블룸버그는 최근 미 상무부와 AI 기업 앤트로픽 간 갈등을 염두에 둔 발언일 가능성이 있다고 분석했다.

미 상무부는 지난달 국가안보 우려를 이유로 앤트로픽의 최신 AI 모델인 ‘미토스5’와 ‘페이블5’에 대한 외국인의 접근을 제한하는 수출통제 조치를 내렸다가 18일 만에 이를 철회했다.

트럼프 행정부가 그동안 AI 산업에 대해 비교적 규제 완화 기조를 유지해왔다는 점에서 당시 조치는 실리콘밸리에도 적지 않은 충격을 줬다고 블룸버그는 전했다.

이날 인터뷰에서는 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도한 오픈AI 지분 확보 논의에 대한 질문도 나왔다.

앞서 FT는 오픈AI가 미국 정부에 약 5%의 지분을 제공하는 방안을 트럼프 행정부와 논의하고 있다고 보도했다.

이에 대해 트럼프 대통령은 오픈AI를 직접 언급하지 않은 채 지난해 미국 정부가 인텔 지분 10%를 확보했던 사례를 거론했다.

그는 “그 투자는 미국 납세자들에게 엄청난 재정적 이익을 가져왔다”고 주장했지만, 오픈AI 지분 참여 여부에 대해서는 답변을 피했다.

트럼프 대통령은 지난달에도 선도적인 AI 기업들이 공공에 이익을 환원해야 한다며 정부가 주요 AI 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

블룸버그는 트럼프 행정부가 한편으로는 AI 규제를 최소화하겠다는 기조를 유지하면서도 국가안보와 공공 이익이 걸린 분야에서는 정부의 개입 가능성을 열어두고 있다고 평가했다.