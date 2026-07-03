- 국가유산청, 16세기 불전 건축의 원형 간직한 건축물로 평가…맞배지붕 형식으로 추정, 건축사적 희소성 높아

[헤럴드경제= 이권형기자] 금산군 남이면에 있는 ‘금산 신안사 대광전’이 보물지정 예고로 그 가치를 국가적으로 인정받게 됐다.

충남도는 지속적인 보존·관리와 학술 조사를 통해 신안사 대광전의 역사적·예술적 가치를 꾸준히 확인해 온 결과 국가지정문화유산(보물)으로 지정 예고됐다고 3일 밝혔다.

신안사 대광전은 지난 1973년 충청남도 유형문화유산으로 지정됐으며, 2006년 해체·보수 과정에서 발견된 상량문을 통해 1638년 중창과 1840년 중수 사실이 확인된 바 있다.

또 지난 2023년 연륜연대 분석 결과 건립 시기는 1583년으로 밝혀져 16세기 불전 건축의 원형을 간직한 건축물로 평가받고 있다.

건물은 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 맞배지붕 구조로, 측면에도 공포를 둔 다포계 형식을 갖추고 있는 것이 특징이다.

특히 일반적으로 다포계 맞배지붕 불전이 후대 개조 사례가 많은 것과 달리 신안사 대광전은 처음부터 맞배지붕 형식으로 조성된 것으로 추정돼 건축사적 희소성이 높다.

국가유산청은 신안사 대광전이 16세기 말∼17세기 초 초기 불전 건축의 특징을 잘 보여주고 여러 차례 보수에도 초창 부재를 다수 유지하고 있는 점, 희소한 건축 형식과 구조적 완성도를 갖춘 점 등을 종합적으로 고려해 보물 지정 예고를 결정했다.

이번 지정 예고는 30일간의 예고 기간 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 최종 보물 지정 여부가 결정된다.

조일교 도 문화체육관광국장은 “금산 신안사 대광전의 보물 지정 예고는 충남 문화유산의 역사적·학술적 가치가 국가적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “국가유산청, 금산군과 협력해 체계적인 보존·관리를 강화하고 문화유산이 지역 발전과 관광 활성화로 이어질 수 있도록 활용 기반을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.