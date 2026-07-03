전년 동기 比 매출 35.2%·영업익 77.3%↑…영업이익률 33%로 껑충 짐펜트라 등 고수익 신규 제품 비중 60% 돌파…하반기 목표 달성 기대 생산역량 강화·신약 파이프라인 확보 추진…중장기 성장 기반 확대 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 올해 2분기 매출 1조3000억원, 영업이익 4300억원을 기록하며 역대 2분기 기준 최대 실적을 달성했다.

셀트리온은 3일 2026년 2분기 연결기준 잠정 실적을 이같이 공시했다. 이번 실적은 전년 동기 대비 매출액은 35.2%, 영업이익은 77.3% 증가한 수치다. 영업이익률 역시 지난해 25%에서 올해 2분기 33%로 대폭 개선되며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤄냈다. 올해 초 공시했던 2분기 영업이익 목표치(4000억원)도 초과 달성했다.

이번 호실적은 램시마SC(미국 제품명 짐펜트라), 유플라이마, 스테키마 등 고수익 신규 제품군이 글로벌 주요 시장에서 빠르게 성장한 결과다. 신규 제품군이 전체 매출에서 차지하는 비중은 60%를 넘어섰다. 미국에서는 짐펜트라가 처방 실적을 지속 경신하고 있으며, 스테키마 역시 선두 그룹에 진입했다. 유럽에서는 퍼스트무버인 옴리클로가 시장을 선점하고 베그젤마가 주요 국가 점유율 1위를 유지하는 등 앱토즈마, 스토보클로-오센벨트와 함께 본격적인 매출 확대 구간에 진입했다.

수익성 구조도 개선됐다. 합병 이후 발생한 일회성 비용이 대부분 해소된 가운데 고원가 재고 소진 완료, 개발비 상각 종료, 생산 수율 향상(Titer Improvement) 등이 겹치며 원가 경쟁력이 높아졌다. 셀트리온은 이번 이익 성장이 일시적 효과가 아닌 제품 믹스 개선과 생산 효율성 향상에 기반한 구조적 변화라고 설명했다.

미래 성장동력 확보를 위한 바이오시밀러 및 신약 파이프라인 구축도 순항 중이다. 자가면역질환 치료제 코센틱스 바이오시밀러 ‘CT-P55’는 국내와 북미 허가 절차를 진행 중이며, 허쥬마SC도 글로벌 허가를 추진하고 있다. 셀트리온은 오는 2030년까지 30개, 2038년까지 총 41개의 바이오시밀러 포트폴리오를 구축할 계획이다. 신약 분야에서는 미국 식품의약국(FDA) 패스트트랙 지정을 받은 ‘CT-P70’과 ‘CT-P71’을 필두로 내년까지 총 20개의 신약 포트폴리오 확보를 목표하고 있다.

생산역량 강화에도 속도를 낸다. 국내 기존 25만리터 생산시설에 더해 18만 리터 규모의 4·5공장 증설을 추진 중이며, 미국 뉴저지 브랜치버그 공장도 7만5000리터 증설을 결정했다. 이를 통해 미국 내 총 14만1000리터의 생산능력을 확보하여 글로벌 공급 안정성을 높이고 위탁생산(CMO) 사업 확대 기반을 마련한다는 구상이다.

셀트리온 관계자는 “이번 실적은 신규 제품 확대와 수익성 개선 전략이 본격적으로 성과를 내기 시작했음을 보여주는 결과”라며 “바이오시밀러 산업 특성상 하반기에 매출이 확대되는 계절적 특성을 고려하면 성장세는 더욱 가속화될 것으로 전망되며, 글로벌 빅파마로 도약하기 위한 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.