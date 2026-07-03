민선 9기 공약 반영, 재건축 신속추진지원팀 신설... 교육·포럼·주민 소통 강화로 재건축 초기 행정지원 체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 민선 9기 공약인 주거환경 개선과 주택 공급 확대를 위해 7월 1일부터 주거개선과 내 ‘신속추진지원팀’을 신설하고 공동주택 재건축 사업의 신속한 추진을 지원한다.

이번 조직개편은 서울시의 주택 공급 확대 정책에 발맞춰 재건축을 준비하는 공동주택을 초기 단계부터 체계적으로 지원하기 위한 것이다. 주민들에게 정확한 정보를 제공하고 사업 추진 과정에서 필요한 행정 지원을 강화해 재건축 추진 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다.

2026년 기준 중랑구에서 재건축 연한(30년)에 도달한 공동주택은 25개 단지, 214개 동, 2만86세대다.

특히 신내1택지지구 10개 단지가 올해 모두 재건축 연한을 충족하면서 재건축에 대한 주민들의 관심이 높아지고 있다.

구는 신속추진지원팀을 중심으로 사업 초기부터 주민들에게 필요한 정보를 체계적으로 제공하고 공공의 행정 지원을 연계해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 줄이고 원활한 사업 추진을 지원할 계획이다.

이를 위해 재건축 정비사업 전문가를 초청해 사업 절차와 제도를 안내하는 ‘중랑 재건축 정비사업 교육’을 운영하고, 교육 과정에서 다루기 어려운 개별 사례와 궁금증은 ‘주민과 함께하는 재건축 정비사업 포럼’을 운영하여 현장 중심의 맞춤형 소통 체계를 마련할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “신속추진지원팀 신설은 더 나은 주거환경 조성을 위한 민선 9기 공약을 구체화하는 첫걸음”이라며 “재건축 사업 초기 단계부터 주민과 긴밀히 소통하고 필요한 행정지원을 강화해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.