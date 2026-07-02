생활교육위원회 회부 결정

[헤럴드경제=고은결 기자] 야구 경기에서 부적절한 응원 구호로 논란을 빚은 배재고가 학생 2명에 대한 징계 절차를 진행 중인 것으로 전해졌다.

2일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 서울시교육청으로부터 제출받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면, 배재고는 문제 구호를 선창한 학생 2명의 생활교육위원회 회부를 결정했고 동조 학생을 추가로 회부하는 방안도 검토하고 있다.

앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 중, 배재고 2학년 A학생이 ‘스타벅스 가야지’라고 선창하자 다른 학생들이 동조해 후창했고 B학생은 ‘탱크 데이’라고 외쳤다.

당시 광주제일고 코치는 심판에게 학생들의 구호와 관련해 항의했다. 배재고 수석코치는 학생들의 구호를 직접 듣지 못했으며 공수교대 때 더그아웃에서 광주제일고의 항의 내용을 확인한 뒤 학생들을 훈계한 것으로 파악됐다. 경기 종료 후 배재고 코치진은 광주제일고 더그아웃을 찾아 사과했다. 논란이 확산하자 서울시교육청은 배재고를 방문해 조사를 진행했다.