지노위, 조정 중지 결정

[헤럴드경제=고은결 기자] 지방노동위원회가 한화오션 하청 노동자 등이 소속된 전국금속노동조합의 쟁의조정 신청에 대해 ‘조정 중지’ 결정을 내렸다. 노조 측은 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정법률) 시행 이후 원청 교섭을 둘러싼 노사 갈등이 실제 파업권 확보로 이어진 첫 사례라고 설명했다.

2일 고용노동부와 노동계 등에 따르면 경남지방노동위원회는 이날 약 7시간에 걸친 조정 회의 끝에 조정 중지 결정을 했다. 이에 따라 금속노조 웰리브지회와 거제통영고성조선하청지회는 향후 합법적 쟁의행위에 나설 수 있게 됐다.

한화오션에서 급식·통근버스·시설관리 업무를 맡는 노동자들로 구성된 웰리브지회는 지난달 18∼19일 파업 찬반투표를 진행했다. 투표에는 조합원 437명 중 406명이 참여했고, 이 가운데 342명(84.2％)이 찬성해 파업을 가결했다. 거제통영고성조선하청지회도 지난달 29일부터 오는 3일까지 파업 찬반투표를 진행하고 있다.

앞서 이들 노조는 노란봉투법 시행 당일인 3월 10일 원청인 한화오션에 단체교섭을 요구했다. 그러나 한화오션은 교섭 요구 사실 공고와 교섭 요구 노조 확정 공고 과정에서 웰리브지회를 제외했다. 이에 금속노조가 시정을 신청했고, 경남지노위는 지난 4월 16일 웰리브지회를 포함해 교섭 요구 노조 확정 공고를 해야 한다고 결정했다. 한화오션은 이에 불복해 재심을 신청했으나, 중앙노동위원회도 지난달 15일 초심 결정을 유지했다. 중노위는 이 과정에서 한화오션이 웰리브 노동자들의 사용자에 해당한다는 취지의 판단도 내렸다.

노조는 “한화오션이 단체교섭을 거부한다면 조선하청지회와 웰리브지회는 공동 파업 투쟁에 나설 것”이라고 했다.