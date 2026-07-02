장맛비, 북쪽으로 확대될 전망 3일 오전부터 밤 사이 소나기 관측 아침 18∼22도·낮 25∼31도 예상

[헤럴드경제=고은결 기자] 2일 연합뉴스에 따르면 정체전선이 북상하며 3일 오후 들어 제주에 다시 장맛비가 내리기 시작할 것으로 보인다. 비는 토요일인 4일 새벽 전남, 오전, 경남, 오후 전북, 밤 충청남부와 경북남부 등 북쪽으로 점차 확대될 전망이다.

오는 4일까지 예상 강수량은 제주·전남남부 30∼80㎜(산지 최고 120㎜ 이상), 경남서부남해안 20∼60㎜, 광주·전남북부·전북·부산·울산·경남(서부남해안 제외) 5∼40㎜, 대전·충남남부·충북남부·대구·경북남부 5∼10㎜ 등이다.

일요일인 5일에는 충청·남부지방·제주에 비가 이어지는 가운데 밤이 되면 경기남부와 강원중·남부 등까지 강수구역이 늘 것으로 보인다. 이후 6일 전국, 7∼8월 충청·남부지방·제주, 9일 중부지방에 장맛비가 이어지겠다.

한편 3일 오전부터 밤 사이 중부지방과 경북내륙·북동산지에 대기 불안정에 의한 소나기가 올 것으로 관측된다. 소나기 강수량은 중부지방의 경우 5∼40㎜(강원 동해안은 5㎜ 안팎), 경북북부내륙·북동산지는 5∼30㎜ 정도일 것으로 예상된다.

기온은 남쪽에서 고온다습한 공기가 들어오는 탓에 내륙을 중심으로 30도 이상까지 오르겠다. 습도를 반영한 체감온도는 최고 31도 안팎에 이르겠다. 3일 아침 최저기온은 18∼22도, 낮 최고기온은 25∼31도일 것으로 예상된다.