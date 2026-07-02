스미토모화학그룹 자회사 동우화인켐과 본계약 법인명 ‘GlaSSEM(글라셈)’ 출자 규모 약 4800억원…지분 66% 보유 내년 말 이후 본격 가동 추진 글라스코어, ‘차세대 게임체인저’ 유리기판 핵심 소재 빅테크 유리기판 수요 선제 대응

[헤럴드경제=박지영 기자] 반도체 제조사들이 도입 시기를 당기고 있는 ‘차세대 게임체인저’ 유리기판 사업에 삼성전기가 본격적인 도전장을 내밀었다.

삼성전기는 일본 스미토모화학그룹의 100% 자회사인 동우화인켐과 유리기판의 핵심 소재인 ‘글라스코어(Glass Core)’ 생산을 위한 합작법인(JV) 설립 본 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

새 합작법인 명칭은 ‘글라셈(GlaSSEM·가칭)’으로, 유리(Glass)·삼성(Samsung)·스미토모(Sumitomo)·전기(Electronic)·재료(Materials)의 의미를 담았다.

양사는 총 4800억원을 출자하며 삼성전기가 66%, 동우화인켐이 34%의 지분을 보유한다. 본사와 생산시설은 경기도 평택 동우화인켐 사업장 내에 들어서며, 연내 법인 설립을 마무리할 계획이다.

삼성전기는 성장하는 AI(인공지능) 반도체 시장을 겨냥해 유리기판 공급망을 선제적으로 확보하고 글로벌 시장 주도권 확보에 나선다는 전략이다.

유리기판은 플라스틱 기판과 고열에도 휘지 않고, 실리콘 인터포저 없이도 초미세 회로를 인쇄할 수 있어 반도체의 ‘차세대 게임체인저’로 불린다. AI 서버와 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체의 대형화와 미세공정 수요가 확대되면서 차세대 패키징 기술의 핵심으로 주목받고 있다.

유리기판을 만드는 과정은 크게 원재료가 되는 ’유리 원판‘을 생산하는 단계와 원판을 ’글라스코어‘로 가공하는 단계로 나뉜다. 글라스코어를 생산하는 곳은 SKC와 일본 DNP(다이닛폰프린팅) 등 뿐이다.

이번 합작법인 생산으로 유리기판 업계가 재편될 것이라는 관측이 우세하다. 현재 유리기판 시장의 선두는 SKC의 자회사인 앱솔릭스지만, ’글라셈‘의 출현으로 판도가 바뀔 수 있다. 양사는 세종사업장에 파일럿(시험 생산) 라인을 가동 중이며, 내년 하반기 본격 양산에 돌입할 예정이다. 글로벌 빅테크 기업들의 유리기판 수요에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

삼성전기 관계자는 “이번 합작법인을 통해 글라스 코어의 안정적인 생산·공급 체계를 구축하고 유리기판 사업 경쟁력을 강화할 방침”이라고 설명했다.

삼성전기의 반도체 기판 설계·제조 기술과 스미토모화학그룹의 소재 기술, 동우화인켐의 생산 인프라를 결합해 사업화를 본격화한다는 전략이다.

업계에서는 AI 반도체 성능 경쟁이 치열해질수록 첨단 패키징 기술의 중요성이 커지는 만큼, 유리기판을 둘러싼 글로벌 기업들의 투자 경쟁도 더욱 가속화될 것으로 보고 있다.

장덕현 삼성전기 사장은 “이번 합작법인 설립은 글라스 코어의 핵심 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 선택”이라며 “양사의 시너지를 극대화해 차세대 반도체 기판 시장의 패러다임을 주도해 나가겠다”고 말했다.

스미토모화학그룹의 이와타 케이이치 회장도 “이번 협력은 첨단 반도체 소재 분야에서 양사의 경쟁력을 한층 높이는 계기가 될 것”이라며 “지속적인 기술 협력을 통해 장기적인 파트너십을 이어가겠다”고 밝혔다.