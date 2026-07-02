[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 박명수가 맹활약 중인 JTBC 웹예능 ‘할명수’가 촬영을 잠시 중단하는 것으로 알려졌다. 이 때문에 JTBC 채무불이행 선언 이후 비용 절감 경영이 본격화되는 것이 아니냐는 우려를 낳고 있다.

30일 일간스포츠에 따르면 ‘할명수’의 주역인 박명수를 비롯한 출연진이 최근 제작진으로부터 “프로그램 촬영을 한 주 쉰다”는 취지의 공지를 전달받았다. 격주로 녹화를 진행해 온 ‘할명수’는 예정대로라면 이날 녹화를 진행했어야 했지만 최근 출연진들에게 녹화 취소가 공지된 것이다.

제작진은 우선 한 주만 녹화를 취소한다는 안내를 했으나, 다음 녹화 일정도 아직 정해지지 않는 등 프로그램 진행 여부가 불투명한 것으로 전해졌다. 다만 당분간 ‘할명수’ 촬영이 중단되더라도 이미 촬영해 놓은 녹화분이 있어 7월까지는 기존대로 금요일 오후 5시 30분에 영상이 업로드될 예정이다. 이와 관련 JTBC 측은 “최근 녹화가 취소된 건 맞으나 향후 계획에 대해서는 확정된 바 없다”고 입장을 밝혔다.

‘할명수’는 JTBC 디지털스튜디오에서 제작하는 웹예능으로 2020년 8월 첫 공개를 시작해 6년째 높은 화제를 모으며 현재 172만명의 구독자를 갖고 있다. 박명수가 진행을 맡아 연예계 동료들을 초대해 이야기를 나누거나 먹방을 선보이는 등 다양한 콘셉트로 진행된다.