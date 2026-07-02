[헤럴드경제=민성기 기자] 전 축구선수 김영광이 화제가 된 “홍명보 나가” 발언에 대해 언급했다.
2일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’(이하 ‘컬투쇼’)에서는 곽범이 스페셜 DJ를 맡은 가운데, 가수 겸 배우 예원과 김영광이 게스트로 출연했다.
이날 김영광은 “예능 블루칩으로 불렸는데, 지금은 축구계의 벌꿀오소리로 불리고 있다”고 해 웃음을 안겼다.
곽범이 “최고의 다섯글자를 외쳐버리는 바람에 바로 짤이 만들어져 돌기 시작하더라”고 했다.
이에 김영광은 “공항에서 외쳐서 난감해 죽겠다”며 “입중계할 때 저도 모르게 화가 나서 했는데, 그게 밈처럼 돼서 단체로 외치더라”고 말했다.
이어 “정말 갑자기 나온 거다. 한 국민으로서, 축구를 열중하게 보다가 화가 났다. 제가 또 용광로라 막 끓어올랐다”고 ‘나가’를 외친 배경을 설명했다.
앞서 김영광은 지난달 25일 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’ 라이브 방송에서 남아공전 패배 직후 대한민국 대표팀이 32강에 올라갈 확률을 언급하다가 돌연 “홍명보 나가”를 외쳐 화제가 됐다.
국장에 무려 ‘97조’ 쏟아부었다…개미들 투자금 어디서 나왔나 봤더니
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