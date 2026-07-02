배스킨라빈스·아쿠아플라넷 등 장기고객 레고랜드 워터풀 파티

LG유플러스가 여름 시즌을 맞아 7월 고객 혜택을 강화한다. 월 멤버십 프로그램의 구성을 확대하고, 장기 고객을 위한 ‘레고랜드 워터풀 파티’도 개최한다.

2일 LG유플러스는 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’의 7월 혜택(사진)을 확대하고, 10년 이상 장기 고객을 대상으로 레고랜드 워터풀 파티를 연다고 밝혔다.

LG유플러스에 따르면 이달 유플투쁠은 ‘휴가부터 시원한 일상까지, 여름을 제대로 즐기는 혜택’을 주제로 외식·식음료, 쇼핑, 물놀이 등 여름철 이용 빈도가 높은 영역을 중심으로 혜택을 구성했다.

우선 LG유플러스는 일상 및 외식·식음료 혜택으로 ▷7일 공차(1만원 이상 구매 시 50% 할인) ▷14일 투썸플레이스(조각케이크 구매 시 아메리카노 1잔 무료) ▷15일 배달의민족·KFC(8500원 할인) ▷15일 반올림피자(전 메뉴 라지사이즈 7000원 할인) ▷21일 매드포갈릭(2만5000원 할인) ▷21일 배스킨라빈스(패밀리 9000원 할인) 등을 제공한다.

또 LG유플러스는 내달 8일과 9일, 멤버십 VVIP 등급 이상이면서 가입 기간 10년 이상인 장기고객을 대상으로 ‘LG유플러스X레고랜드 워터풀 파티’를 개최한다.

참여를 원하는 고객은 오는 23일까지 LG유플러스 통합 앱 ‘U+one’에서 응모할 수 있다. 차민주 기자