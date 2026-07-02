“모두가 양양 자존심 회복 최선의 노력중 침소봉대된 면 있다..부조리 발본 제도화, 민망한 비리, 서핑레저 루머..거듭 죄송 아름다운 양양 그대로..다시 찾아와주세요”

[헤럴드경제(양양)=함영훈 기자] 강원특별자치도 양양군 김정중 군수는 2일 “소수가 물의를 빚었음에도 양양 공직사회 전부가 그런 것 처럼 매도되는데, 사실 대다수는 열심히 일하고 있으며, 자존심 회복을 위해 총력을 기울이고 있다”고 말했다.

김 군수는 과거의 부조리가 이번에 처음 군수로 당선된 본인과는 관련없는 사안들임에도 “그간 양양이 부족했던 부분이 있다면 제가 진심으로 사과드린다”고 머리를 숙이기도 했다.

그는 부조리가 발생하지 않도록 제1 군정과제로 투명하고 공정한 행정을 제시했다.

김 군수는 이날 양양군청에서 가진 취임 기자회견을 통해 “모든 행정 과정을 군민께 소상히 공개하고, 어떠한 청탁과 특혜도 발붙이지 못하게 하겠다”면서 “군의 중요한 계획과 예산집행을 투명하게 공개하고 학연·지연·혈연에 기댄 인사관행을 뿌리 뽑아, 청렴하고 능력있는 공무원이 대접받는 공정한 인사시스템을 구축하겠다”고 강조했다.

양양 서핑레저의 붕괴도 괴소문 때문에 상공인들이 큰 피해를 보았다면서 국민들께서 오해를 풀어주기를 당부했으며, 낙산 여름밤의 정취, 오색령의 수려함과 건강성, 설악의 장쾌함, 초보자와 꿈나무들이 열심히 배우고 있는 서핑학교의 명랑함, 20개 해수욕장 분주한 개장 준비 등 양양의 아름다운 면모가 그대로 살아있음을 기억해주길 바란다는 뜻도 전했다.

김 군수는 현장을 찾아가고 문제를 먼저 발굴하는 적극 행정, 군민을 섬기고 낮은 자세로 다가가는 봉사 행정, 지역과 계층. 세대를 가리지 않고 모든 군민에게 공정한 기회가 주어 지는 양양 만들기, 한직부서·중요부서 개념 완전히 버리고 모든 부서 직원의 성과 중심의 행정 등을 5대 군정 지표로 제시했다.

그는 취임 후 첫 번째 지시사항으로 ‘양양 민생 안정 및 군정 혁신 특별대책’을 추진하고 오해가 깊어지면서 장기간 어려움을 겪었던 소상공인과 취약계층을 위해 ‘민생 안정 현장 대응단’을 즉각 가동하겠다고 밝혔다.

또한 ‘민관 현안 협의체’ 를 상설화해 군민과 공무원이 처음부터 함께 의제를 정하는 쌍방향 소통 행정으로 변화시키겠다고 했다.

아울러 사계절 내내 활력이 넘치는 ‘365일 체류형 축제도시’ 를 만들고 낙산 해변과 양양 시내. 남대천을 있는. ‘원스톱 경제벨트’를 완성해 관광객의 발걸음이 골목상권의 매출로 이어지도록 하겠다고 덧붙였다.

일각에서 제안된 양양군-강릉-동해시 통합에 대해서는 들어본 바 없어 생각조차 하지 않았다고 했으며, “한때 양양-인제-고성-속초 통합론이 있었으나, 속초-양양 통합이 더 현실적이라는 생각을 했다”면서 도시 통합에 대해서는 양양-속초 통합론 이외에는 부정적인 견해를 피력했다.

김 군수는 인터뷰를 매조지하면서 마지막으로 다시한번 대국민 사과의 메시지를 전했다. 그는 “비리는 극소수만의 문제였고, 해변가 레저문화는 오해일 뿐으로, 국민들께서 이런 중첩된 오해를 풀어주시기를 거듭 요청드린다”면서 “다시 한번 과거 불미스런 일들에 사과드린다”고 말했다.