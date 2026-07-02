6개 분야 박사급 연구위원 7명 선발

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시의 중장기 정책 개발과 주요 현안 해결을 지원할 정책연구기관인 부천시정연구원이 7월 1일 공식 출범하며 본격적인 연구 활동에 들어갔다.

부천시정연구원은 지난해 12월 행정안전부 설립 허가와 법인 설립 절차를 마무리한 데 이어 지난 4월 김종석 원장이 취임하면서 조직 기반을 갖췄다.

이후 공개채용을 통해 도시, 교통, 환경, 행정, 산업·경제, 문화·관광 등 6개 분야의 박사급 연구위원 7명을 선발하고 이날 임용 절차를 완료하며 연구 체제를 구축했다.

부천시정연구원은 앞으로 새롭게 구성된 연구진을 중심으로 첨단산업 유치와 자족도시 기반 조성, 부천형 청년문화실리콘밸리 구축, 교통 및 도시 인프라 개선, 양극화 해소와 기본사회 실현 등 시의 핵심 정책 과제를 중점 연구할 계획이다.

7월에는 주요 사업 현장을 직접 찾아 지역 현안을 점검하는 현장 중심 직무연수도 실시할 예정이다.

연구원은 오는 7~8월 연구관리 체계 정비와 조직 역량 강화에 집중한 뒤, 9월 개원기념 세미나를 열어 부천시 정책연구 로드맵과 향후 연구 방향을 시민과 전문가들에게 공개할 예정이다.

김종석 부천시정연구원장은 “연구원의 출범은 연구를 통해 도시의 미래 비전을 구체화하는 새로운 시작”이라며 “현장과 정책을 긴밀히 연결하는 연구를 통해 시정 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 정책 대안을 제시하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.