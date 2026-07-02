역사학자 출신 국회 교육위원 “이효준 교장 빠져” “학생들 잘못했지만 더 큰 잘못은 학교 어른들에” “배재고, 학생들에게 극우·뉴라이트 사상 주입해”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김준현 더불어민주당 의원은 2일 배재고 야구부 학생 선수들의 ‘스타벅스 응원’ 논란과 관련해 이효준 교장의 사퇴와 배재학당 재단의 사과를 촉구했다.

역사학자 출신으로 국회 교육위원회 소속인 김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “배재고 야구부의 ‘스타벅스 가야지’ 조롱사건은 우리 사회와 체육계에 큰 충격을 안겼다”며 “잘못을 저지른 선수와 팀, 감독 및 코치진에 대한 합당한 처벌 및 반성은 당연하다”고 밝혔다.

그는 “그러나 지금 배재고에서 벌어지고 있는 사태 수습 과정은 본말이 전도돼도 한참 전도됐다”며 “핵심은 명확하다. 학생들은 잘못했다. 그런데 잘못된 행동을 하도록 가르치고 방치한 더 큰 잘못은 학교의 어른들에게 있다”고 비판했다.

이어 “대한민국 학원 스포츠 현실에서 ‘출전정지 6개월’이라는 징계는 결코 가벼운 처벌이 아니다”면서 “고교 선수들에게 대학 진학 포기, 프로구단 진출 좌절을 의미하며 사실상 선수로서 생명을 끊어버리는 사형선고와 다름없다”고 말했다.

또 “이 엄청난 파국 앞에서 학교의 수장인 이효준 교장은 어디에 있느냐”면서 “이효준 교장은 정작 총체적 책임을 져야 할 자신은 쏙 빠진 채 본의 아니게 피해를 입게 된 선의의 학부모들은 피눈물을 흘리고 있다”고 지적했다.

김 의원은 이 교장을 향해 “진정한 교육자, 진정한 학교장이라면 ‘모든 책임을 지고 사퇴할테니 아이들의 미래는 살려달라’고 읍소하며 학생들의 경징계를 요청했어야 마땅하다”며 “자신의 안위만을 위해 제자들을 제물로 삼은 비겁한 행태에 분노를 금할 수 없다”고 질타했다.

특히 “이번 사태는 학생들의 단순한 우발적 일탈이 아니다”면서 “배재고는 그동안 이승만 전 대통령의 장기집권독재, 4·19혁명 탄압, 민주주의 파괴 등 뚜렷한 과오를 축소하고, 오직 건국 대통령 혹은 독립운동가로서의 업적만 무비판적으로 우상화하는 교육을 진행했다”며 배재고의 전반적인 교육 행태를 꼬집기도 했다.

또 “교육청 자료에 따르면 배재고는 여순사건을 왜곡하는 등 편향된 서술로 논란이 된 리박스쿨의 강사 교재 41권을 보유해 ‘세뇌 교육용’이라는 비판을 받았다”며 “학교 측은 5·18민주화운동을 북한군 폭동으로 모독해 사법처벌을 받은 지만원 씨의 저서 등을 학생들이 언제든 읽을 수 있도록 전자도서관에 등록해 둔 사실도 드러났다”고 덧붙였다.

김 의원은 그러면서 “학생들에게 극우, 뉴라이트 사상을 주입해 선수들을 잘못된 행동에 이르게 한 이효준 교장은 이번 사태의 총체적 책임을 지고 즉각 사퇴하기 바란다”면서 “수수방관으로 일관하며 제 역할을 하지 못하는 배재학당 재단 이사장과 이사회는 즉각 연대 책임을 지고 사죄하기 바란다”고 거듭 촉구했다.

한편 일부 배재고 야구부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 경기 중 상대인 광주제일고를 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지” 응원구호를 외치고, 한 학생은 “탱크데이”라고 소리쳐 논란을 야기했다.

이는 앞서 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춘 이벤트를 홍보하는 과정에서 ‘5·18 탱크데이’, ‘책상에 탁’을 운운해 국민적 공분을 샀던 일로부터 영향을 받은 것으로 보인다.