충북 제천~강원 영월 연결…총 연장 6.87㎞ 구간

[헤럴드경제=윤성현 기자] HL D&I한라가 1551억원 규모의 제천~영월 고속국도 건설공사를 수주했다.

HL D&I한라는 한국도로공사가 발주한 ‘제천~영월 간 고속국도 건설공사 제1공구’ 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 계약금액은 1550억7937만원이다. 부가가치세는 별도이며, HL D&I한라의 지분은 75%다.

이번 사업은 충북 제천시와 강원 영월군을 연결하는 고속국도 건설 프로젝트다. 총 연장 6.87㎞ 구간에 터널 1개소와 교량 5개소를 조성한다. 공사기간은 오는 20일부터 2032년 4월 18일까지다.

HL D&I한라는 최근 공공 인프라 분야 종합심사낙찰제 사업에서 수주 성과를 이어가고 있다. 올해 3월에는 528억원 규모의 새만금항 신항 방파제 연장 축조공사를 수주했다.

지난해에는 신안~목포지역 전기공급시설 전력구공사 411억원, 남부내륙철도 김천~거제 건설사업 제6-2공구 노반신설 기타공사 1750억원, 하남지역 전기공급시설 전력구공사 679억원, 인천CC~중산 전력구공사 1064억원 등을 잇달아 따냈다.

HL D&I한라 관계자는 “주택 사업과 함께 인프라 부문에서도 꾸준한 성과를 이어가고 있다”며 “수익성과 안정성을 고려한 수주 전략을 바탕으로 양질의 사업 포트폴리오를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.