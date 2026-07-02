오스넷에 5년간 초고압변압기 독점 공급 호주 송전시장 점유율 1위 입지 굳혀

효성중공업이 올해 들어 두 번째 호주 전력기기 계약을 체결하며 현지 선도 업체 입지를 확고히 했다.

효성중공업은 호주 빅토리아주 유일 송전망 운영사인 오스넷과 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 예상되는 총 수주액은 약 3100억원 규모다.

이 계약으로 효성중공업은 향후 5년간 호주 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 됐다.

이는 지난 3월 호주 퀸즐랜드주에서 수주한 1425억원 규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 연이은 대규모 수주다.

조현준 효성 회장은 “호주는 에너지 전환의 속도와 규모 면에서 세계에서 가장 역동적인 시장 중 하나”라며 “앞으로 차세대 전력망 설루션까지 협력을 확대하며 호주 에너지 전환을 이끄는 파트너가 되겠다”고 말했다.

이로써 효성중공업은 빅토리아주를 비롯해 퀸즐랜드, 뉴사우스웨일스, 남호주 등 호주 주요 지역에 초고압 전력기기를 공급하며 호주 송전시장 초고압변압기 점유율 1위 입지를 굳혔다.

또한 초고압변압기 공급을 넘어 향후 HVDC(초고압직류송전)와 STATCOM(정지형 무효전력 보상장치) 등 차세대 전력망 설루션까지 협력을 확대할 수 있는 기반을 마련했다.

이 같은 성과는 조 회장이 강조한 글로벌 파트너십 경영의 결실이라고 효성중공업은 설명했다.

조 회장은 “호주는 풍부한 재생에너지 자원과 넓은 국토를 바탕으로 장거리 송전망과 전력계통 안정화 기술에 대한 수요가 지속적으로 확대되는 전략적 시장”이라며 “단순 전력설비 공급업체가 아니라 호주의 에너지정책에 설루션을 제공할 수 있는 파트너가 돼야 한다”고 강조해왔다.

한편 호주는 급속한 신재생에너지 전환에 따른 전력망 불안정성 해소와 대규모 장거리 송전망 확충을 위해 200억 호주 달러(약 20조원) 규모의 ‘국가 전력망 재정비(Rewiring the Nation)’ 사업을 본격화하고 있다.

이에 따라 빅토리아, 뉴사우스웨일스 등을 연결하는 주(州)간 송전망 연계 프로젝트와 각 지역의 핵심 신재생에너지 구역 내 전력 인프라 구축에 집중적인 투자가 이뤄지고 있다. 박혜원 기자