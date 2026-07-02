공동도급·하도급 거래·협력사 육성 등 종합 평가

[헤럴드경제=윤성현 기자] SM그룹 건설부문 계열사 경남기업이 국토교통부 건설사업자 간 상호협력평가에서 2년 연속 최우수 등급을 받았다고 2일 밝혔다.

건설사업자 간 상호협력평가는 종합·전문 또는 대형·중소 건설사업자 간 협력체계를 구축해 건설산업의 균형 발전을 도모하고, 원활한 공사 수행과 시공능력 향상을 유도하기 위해 국토부가 매년 실시하는 제도다.

해당 평가는 1998년 처음 도입됐다. 국토부는 공동도급 실적, 하도급 거래, 협력사 육성, 신인도 등을 종합 평가해 최우수, 우수, 양호, 보통, 미흡 등 5개 등급으로 나눠 발표하고 있다.

최우수 등급은 총점 95점 이상을 기록해야 받을 수 있다. 올해 평가에서는 경남기업을 비롯해 총 28개사가 최우수 등급을 받았다. 우수 등급인 90점 이상은 12개사, 양호 등급인 80점 이상은 15개사가 이름을 올렸다.

경남기업은 지난해에 이어 올해도 총점 95점 이상을 기록하며 2년 연속 최우수 등급을 유지했다.

경남기업은 우오현 SM그룹 회장의 상생 경영 방침에 따라 운영 중인 공정거래 확립 내부정책과 협력사 상시 지원 제도 등이 좋은 평가를 받은 것으로 보고 있다.

최우수 등급을 받은 건설사는 조달청과 지방자치단체 등이 진행하는 공공입찰 사전사업수행능력평가(PQ)와 시공능력평가액 산정 때 가산점을 받을 수 있다.

이기동 경남기업 대표이사는 “SM그룹 건설부문 전체가 상생협력과 동반성장의 가치를 실현하고자 공들여온 부분이 작년에 이어 또 한 번 최우수 등급이라는 성과로 평가받아 뿌듯하다”며 “앞으로도 건설업계에서 상호신뢰를 발판 삼아 경쟁력을 높이고, 협력사 지원에서도 모범이 되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.