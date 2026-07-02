[헤럴드경제=김보영 기자] 2026 북중미 월드컵 개최국인 멕시코의 16강 진출을 축하하는 행사에 약 140만명의 인파가 쏟아져 나오면서 4명이 숨지는 사고가 발생했다.

AP통신에 따르면 1일(현지시간) 멕시코 보건당국은 멕시코 축구 국가대표팀이 에콰도르를 꺾고 6강 진출을 확정지은 후 멕시코시티 도심에서 열린 대규모 축하 행사에서 4명이 사망했다고 밝혔다.

보건당국은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 지난달 30일 밤 멕시코시티의 랜드마크인 ‘천사의 독립기념비’ 인근 거리에서 여성 2명과 남성 1명이 의식을 잃은 채 발견됐다고 밝혔다. 이들은 각각 48세, 44세, 19세로, 질식사한 것으로 추정된다.

또 이날 오후 보건부 장관 나딘 가스만은 기자회견에서 30대 남성 한 명이 간질 발작, 경련, 위장 출혈 증세를 보여 응급 치료를 받았으나, 얼마 지나지 않아 병원에서 사망했다고 밝혔다.

앞서 지난달 30일 멕시코는 멕시코시티 스타디움에서 열린 32강전에서 에콰도르를 2대 0으로 꺾고 40년 만에 월드컵 본선 토너먼트에 진출했다.

승리가 확정되자 멕시코시티의 중심 광장인 소칼로와 차풀테펙 공원을 연결하는 5km 길이의 파세오 데 라 레포르마 거리에는 관계당국 추산 140만명에 달하는 시민들이 쏟아져 나와 축하 행사를 즐겼다.

당시 클라라 브루가다 멕시코시티 시장은 100만명이 넘는 시민이 거리에서 축하 행사를 벌이고 있다며, 혼잡 완화를 위해 시민들에게 도심으로 향하는 것을 자제해 달라고 촉구하기도 했다.

한편 16강에 진출한 멕시코는 오는 6일 멕시코시티에서 콩고민주공화국을 2-1로 꺾은 잉글랜드와 맞붙는다.