[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 ‘어메이징크리’를 전개하는 에이엠씨알(대표 인기완)이 포브스코리아가 발표한 ‘2026 대한민국 고속성장 스타트업 50’에 선정됐다고 2일 밝혔다.

‘대한민국 고속성장 스타트업 50’은 국내 스타트업 투자 데이터베이스 ‘더브이씨’에 등록된 3384개사를 대상으로 총투자유치금액, 매출, 최근 3년간 매출 및 임직원 수 평균 성장률 등을 종합 평가해 선정한다. 에이엠씨알은 상위 1.4%에 해당하는 50개사에 포함됐으며, 8개 부문 중 전자상거래·소매 부문에 이름을 올렸다.

하이엔드 골프 라이프스타일을 지향하는 어메이징크리는 기능성과 디자인을 결합한 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 국내 프리미엄 골프웨어 시장에서 입지를 넓혀왔다.

에이엠씨알은 이번 선정을 계기로 브랜드 성장세를 알리는 한편, 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 어메이징크리는 중국, 태국, 필리핀, 캐나다 등지에서 현지 매장을 운영하며 해외 시장 내 브랜드 접점을 확대해왔으며, 올해는 일본 도쿄 오모테산도 힐즈에 첫 직영 매장을 오픈하며 글로벌 매장망을 확대했다.

어메이징크리 인기완 대표는 “‘2026 대한민국 고속성장 스타트업 50’ 선정은 어메이징크리의 성장세를 보여주는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 제품 경쟁력 강화와 글로벌 매장 확대를 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.