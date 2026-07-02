[헤럴드경제=채상우 기자] 직장 내 괴롭힘 이른바 ‘태움’으로 목숨을 끊은 20대 간호사에 대해 경찰이 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

2일 경기남부경찰청 광역범죄수사대는 이 사건 수사를 위해 20명 규모의 전담수사팀을 편성했다고 밝혔다.

전담팀은 광수대장인 허태규 총경을 팀장으로, 수사팀 10명, 의료수사담당 3명, 피해자보호 2명을 비롯해 법률지원, 홍보, 서무 등으로 구성됐다.

경찰은 우선 숨진 간호사 A씨의 유족과 동료 등을 상대로 진술을 청취하고 휴대전화 등을 확인해 실제로 태움이 있었는지를 파악할 방침이다.

‘태움’은 선배 간호사가 신임 간호사를 괴롭히며 가르치는 방식과 그런 문화를 지칭하는 은어로, ‘재가 될 때까지 태운다’는 표현에서 유래한 것으로 알려졌다.

A씨는 지난달 2일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

앞서 지난해 3월 경기광주의 한 병원을 그만둔 A씨는 퇴사 직후 노동당국에 직장 내 괴롭힘 피해를 신고했다.

A씨는 동료들이 있는 자리에서 “자살할 때까지 태울 수 있다”는 선배의 폭언을 견뎌야 했고, 이 같은 일을 어머니에게 털어놓으며 한참을 울었다고 한다.

노동당국은 A씨의 주장이 일부 사실로 인정된다며 병원 측에 시정을 지시했으나, 구체적인 시정 수위나 이행 여부가 병원 측의 자율 결정에 맡겨져 있어 실질적인 피해자 보호나 재발 방지 조치가 이루어지지 못했다는 지적이 제기되어 왔다.

이번 경찰의 신속한 내사 착수는 정부의 강력한 정책적 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

이재명 대통령은 전날인 1일 엑스(X·옛 트위터)에 A씨의 사망 기사를 다룬 언론 보도를 소개하고 “태움은 결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력”이라며 엄단을 지시했다.