[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 아파트 세대 내 거실에서 1ｍ가 넘는 뱀이 발견됐다.

2일 연합뉴스와 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 10시3분께 경기 양주시 덕계동의 한 아파트 세대 내 거실에서 길이 약 1ｍ가 넘는 뱀이 발견됐다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 해당 뱀을 포획했다. 다행히 뱀에 의해 다친 사람은 없었다.

해당 세대 주민은 “거실에 누워 있다가 이불 속에서 이상한 소리가 나 들춰보니 뱀이 있었다”며 “물리지는 않았지만 매우 놀라 트라우마가 생길 정도였다”고 말했다.

신고자는 해당 뱀이 자기 집에서 기르던 것은 아니며 주로 애완용으로 사육되는 블랙 킹스네이크로 추정된다고 전했다. 또 화장실 변기 주변에서 허물이 발견된 점 등을 토대로 변기나 배수관을 통해 이동한 것 같다며 인근 세대에서 키우던 뱀으로 보인다고 전했다.

한편 소방 당국은 포획한 뱀을 민가와 떨어져 있고 인적이 드문 인근 하천에 방생했다고 밝혔다.