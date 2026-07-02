[헤럴드경제=이명수 기자] 이진숙 국민의힘 의원이 지난달 29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회’에 참석한 최태원 SK그룹 회장 얼굴 반쪽이 담긴 사진을 올리며 “표정은 거짓말을 못한다”고 주장했다. 이 의원은 해당 게시물에 “팔 비틀어 짓는 표정”이라 해시태그도 달았다.

1일 이 의원은 전날 페이스북에서 ““영웅적 행동을 해서 듣는 진정성 있는 찬사였다면 감격의 표정이 나타날 텐데 ‘국가영웅’ ‘국민영웅’이라는 이재명의 말을 듣는 최태원 회장의 표정을 보라”고 이같이 지적했다.

특히 이 의원은 이재명 대통령이 이 회장과 최 회장을 향해 “영웅”이라 표현한 것을 두고도 “여기가 북한이냐”면서 “통상 ‘영웅’이라는 칭호는 사회주의 국가에서 많이 사용된다. 자신도 모르게 이런 용어를 쓰는 이재명, 북한식 용어로 언어를 먼저 통일시키려는 것인가”라고 주장했다.

앞선 지난달 29일 이 대통령은 청와대에서 열린 국민보고회에서 대규모 투자 계획을 발표한 두 회장을 향해 “국가영웅, 국민영웅으로 불러드리고 싶다”면서 90도로 허리 숙여 인사했다. 특히 이날 기업들은 반도체 분야에서 호남을 ‘제2의 생산거점’으로 육성하기 위해 총 800조 원을 투자하기로 했다.