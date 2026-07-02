[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 정부의 호남 반도체 클러스터 투자에 대해 물과 전기 부족 문제를 들어 반대하는 것을 두고 “경부 고속도로 건설 반대하던 야당 모습과 다를 다 없다”고 비판했다.

홍 전 시장은 2일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “물이 부족하면 수자원을 확보할 수 있는 인프라를 구축하면 되고, 전기가 부족하면 SMR(소형모듈원전) 건설을 통해 산업용 전기를 보완해 주면 된다”며 이같이 전했다.

이어 “인프라 부족 지역은 영원히 그대로 살라고 방치하는 건 국가가 할 일이 아니”라며 “대형 산업들은 최소 10년 이상 걸리는 국토 대개조 사업인데 그걸 지금 정쟁으로 삼는 건 마치 경부고속도로 건설 때 반대하던 야당의 모습이나 다를 바 없다”고 비판했다.

홍 전 시장은 “농촌도시 울산이 중화학 공업 중심도시로, 포항제철을 세워 세계적인 제철 강국으로, 창원이 중공업의 중심도시가 된 건 산업 인프라를 국가가 깔아 주고 투자유치를 했기 때문”이라며 “그동안 소외 되었던 호남에게 도약의 기회가 될 수 있으니 정쟁의 도구로 삼지 말아야 한다”고 주문했다.

다만 “대구가 이번 투자에서 소외된 건 유감이다”며 대구를 위한 배려가 없는 점이 아쉽다고 했다.